스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘배준호 헤더’ 역전골…아시안게임 축구 준결승 입력 2026-09-30 16:58 수정 2026-09-30 17:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/30/20260930800005 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기.후반전 한국 배준호가 헤더로 역전골을 넣고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 경기는 어떤 대회의 몇 강전인가요? 준결승 결승