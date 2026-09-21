간 부은 남성들, 美여성 의원에 ‘음란 테러’…“역겨워, XX 사진 그만” [월드픽]

세줄 요약
- 성적 사진 전송 남성들 향한 공개 분노 표출
- “제발 그만 보내라” 피해 호소와 불쾌감 강조
- 경기장 사진 문구 논란과 연애 고충도 언급
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낸시 메이스 하원의원. 엑스(X)
미국의 한 여성 하원의원이 자신에게 성적인 사진을 보내는 남성들을 향해 공개적으로 분노를 표출하며 피해를 호소해 화제다.
20일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 공화당 소속 낸시 메이스 하원의원(48)은 최근 매체 인터뷰에서 노골적이고 은밀한 사진을 보내는 남성들을 향해 “제발 그런 사진 좀 그만 보내라”고 말했다.
남성들이 실제로 특정 신체 부위 사진을 보내는지 묻는 기자의 질문에는 “가끔 그렇다”면서 “정말 역겹다”고 불쾌감을 드러났다.
메이스 의원은 앞서 지난 19일 사우스캐롤라이나대 미식축구 경기장에서 찍은 사진을 소셜미디어(SNS)에 올리며 “고 콕스!(Go COCKS!)”라는 문구를 덧붙여 논란을 빚기도 했다.
해당 학교 대표팀 ‘게임콕스’에서 따온 응원 구호지만, ‘콕(Cock)’이라는 단어가 영어권에서 남성 성기를 뜻하는 비속어로도 쓰이기 때문이다.
여기에 메이스 의원이 ‘아는 사람은 안다’라는 의미의 줄임말 ‘IYKYK(If You Know, You Know)’까지 덧붙이면서 성적인 언어유희를 노린 것이 아니냐는 지적을 받았다.
한편 메이스 의원은 직접 촬영한 영상에서 최근 데이트가 만족스럽지 않아 남성에게 흥미를 잃었으며, 당분간 연애할 생각이 없다고 밝히기도 했다.
이어 “외롭긴 하지만 워싱턴에 친구도 없다”며 의정 활동에 모든 것을 쏟는 동시에 두 자녀를 키우고 있어 새로운 사람을 만나기 어렵다고 토로했다.
이민옥 서울시의회 행정자치위원회 위원장, ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 참석… 미래세대 자원봉사 지원 의지 밝혀
서울시의회 행정자치위원회를 이끄는 이민옥 위원장(더불어민주당·성동3)이 지난 18일 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 현장을 찾았다. 서울시자원봉사센터 법인설립 20주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 이 위원장은 축사를 맡아 자원봉사가 지닌 사회적 가치를 짚어보고 미래세대를 향한 적극적인 지원 구상을 제시했다. 이번 행사는 ‘미래세대 성장의 힘, 자원봉사’라는 슬로건 아래 오후 2시부터 2시간 반 동안 펼쳐졌다. 현장에는 자원봉사센터를 비롯해 교육청과 대학, 기업 등 유관기관 관계자 150여 명이 자리를 채워 뜻깊은 시간을 함께했다. 이날 행사는 ▲청소년 봉사학습 및 서울동행 청년 봉사의 사회적 성과를 기반으로 한 서울형 자원봉사 정책 제시 ▲교육청·대학·기업 등 영역별 협력을 통한 자원봉사 활성화 방안 도출을 중심으로 진행됐다. 발제에서는 이선미 서울여자대학교 교수가 “왜 지금, 미래세대에게 봉사 경험인가”를 주제로 자원봉사의 교육적 의미와 사회적 가치를 분석했고, 김자옥 서울시자원봉사센터 팀장이 “배움과 성장을 잇는 서울형 미래세대 자원봉사”를 주제로 서울형 정책 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 정진경 광운대 교수를
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메이스 의원은 내년 1월 임기를 마치고 의회를 떠날 예정이다. 재선 대신 주지사 선거 출마를 선택했으나 공화당 경선에서 5위에 그치며 낙선했다.
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