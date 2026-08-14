“독도는 일본땅”? 푸틴에 ‘뒤통수’ 맞은 日…굴욕 맛본 다카이치 펄쩍 뛴 상황 [권윤희의 월드뷰]

세줄 요약 푸틴 대통령이 남쿠릴 이투루프를 찾아 실효지배를 과시했고, 일본은 주일 러시아대사를 초치해 항의했다. 이번 방문은 태평양함대 훈련과 맞물려 러시아의 극동 방어 의지를 드러냈다. 러중 공동성명과 북한 미사일 발사까지 겹치며 일본의 위협 인식이 커졌고, 한미일 협력 확대는 러시아 핵전력과의 충돌 위험도 키우고 있다. 푸틴, 남쿠릴 이투루프 방문해 실효지배 과시

일본, 주일 러시아대사 초치하며 강력 항의

러중 공동성명·북한 미사일로 긴장 고조

[월드뷰 3줄 요약]

● 푸틴 대통령은 태평양함대 훈련과 동부 국경 회의에 이어 일본과 영유권 분쟁 중인 남쿠릴을 방문해 실효지배 의지를 과시했다.

● 남쿠릴의 방공·대함 전력은 영토방어와 함께 오호츠크해 전략원잠과 러시아의 핵 2차타격 능력을 보호하는 외곽 방어선이다.

● 전날 북한의 탄도미사일 발사와 당일 러중 공동성명까지 겹치며 일본의 북중러 위협 인식이 커진 가운데, 한미일 군사협력의 북태평양 확대에 대비한 한국의 대러 위기소통과 확전 관리도 중요해졌다.

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이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 사할린주 연안에서 진행된 태평양함대 훈련의 최종 단계에서 근위 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 2026.8.12 EPA 연합뉴스(크렘린 제공) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 사할린주 연안에서 진행된 태평양함대 훈련의 최종 단계에서 근위 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 2026.8.12 EPA 연합뉴스(크렘린 제공)

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 쿠릴열도 최대 섬인 이투루프섬 키토보예 마을의 야스니 수산물 가공단지를 방문해 제품을 맛보고 있다. 2026.8.13 AP 연합뉴스(크렘린 제공) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 쿠릴열도 최대 섬인 이투루프섬 키토보예 마을의 야스니 수산물 가공단지를 방문해 제품을 맛보고 있다. 2026.8.13 AP 연합뉴스(크렘린 제공)

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 사할린주 남쿠릴열도 이투루프섬의 야스니 수산물 가공단지를 방문하고 있다. 2026.8.13 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 사할린주 남쿠릴열도 이투루프섬의 야스니 수산물 가공단지를 방문하고 있다. 2026.8.13 로이터 연합뉴스

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 사할린주 이투루프섬에 있는 기드로스트로이 소유 야스니 수산물 가공공장을 방문해 캐비아를 맛보고 있다. 2026.8.13 타스 연합뉴스(러시아 대통령 공보실) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 사할린주 이투루프섬에 있는 기드로스트로이 소유 야스니 수산물 가공공장을 방문해 캐비아를 맛보고 있다. 2026.8.13 타스 연합뉴스(러시아 대통령 공보실)

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 사할린주 쿠릴스크에 있는 ‘러시아의 영웅 에두아르트 노르폴로프’ 기념 중등학교를 방문하고 있다. 2026.8.13 EPA 연합뉴스(크렘린 제공) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 사할린주 쿠릴스크에 있는 ‘러시아의 영웅 에두아르트 노르폴로프’ 기념 중등학교를 방문하고 있다. 2026.8.13 EPA 연합뉴스(크렘린 제공)

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 사할린주 이투루프섬에서 현지 주민들과 만나고 있다. 2026.8.13 EPA 연합뉴스(크렘린 제공) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 사할린주 이투루프섬에서 현지 주민들과 만나고 있다. 2026.8.13 EPA 연합뉴스(크렘린 제공)

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 사할린주 이투루프섬 쿠릴스크에 있는 ‘러시아의 영웅 에두아르트 노르폴로프’ 기념 중등학교를 방문하고 있다. 2026.8.13 타스 연합뉴스(크렘린 제공) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 사할린주 이투루프섬 쿠릴스크에 있는 ‘러시아의 영웅 에두아르트 노르폴로프’ 기념 중등학교를 방문하고 있다. 2026.8.13 타스 연합뉴스(크렘린 제공)

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 극동 사할린섬에서 진행된 태평양함대 해상훈련의 최종 단계에서 러시아 해군 유도미사일 순양함 ‘바랴그’에 올라 장교들과 악수하고 있다. 2026.8.13 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 극동 사할린섬에서 진행된 태평양함대 해상훈련의 최종 단계에서 러시아 해군 유도미사일 순양함 ‘바랴그’에 올라 장교들과 악수하고 있다. 2026.8.13 AFP 연합뉴스

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 사할린주 연안에서 진행된 태평양함대 훈련의 최종 단계에서 근위 미사일 순양함 ‘바랴그’에 올라 러시아 연방 동부 국경 안보 확보 방안을 논의하는 회의를 주재하고 있다. 2026.8.12 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 사할린주 연안에서 진행된 태평양함대 훈련의 최종 단계에서 근위 미사일 순양함 ‘바랴그’에 올라 러시아 연방 동부 국경 안보 확보 방안을 논의하는 회의를 주재하고 있다. 2026.8.12 EPA 연합뉴스

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 유즈노사할린스크에서 러시아 해군 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 2026.8.12 타스 연합뉴스(크렘린 제공) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 유즈노사할린스크에서 러시아 해군 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 2026.8.12 타스 연합뉴스(크렘린 제공)

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 유즈노사할린스크에서 러시아 해군 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 옆은 빅토르 리이나 러시아 해군 태평양함대 사령관. 2026.8.12 타스 연합뉴스(크렘린 제공) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 유즈노사할린스크에서 러시아 해군 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 옆은 빅토르 리이나 러시아 해군 태평양함대 사령관. 2026.8.12 타스 연합뉴스(크렘린 제공)

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아가 실효 지배하고 일본이 ‘북방영토’라고 부르며 영유권을 주장하는 남쿠릴 4개 도서 가운데 이투루프(일본명 에토로후)를 찾았다. 일본의 패전 81주년, 한국 광복절을 이틀 앞둔 시점이다.러시아 국영 타스통신에 따르면 지난 10일부터 시베리아·극동 지역을 순방 중인 푸틴 대통령은 이날 이투루프의 수산물 가공공장에서 연어알 등 현지 수산물을 맛보고 학교와 병원을 시찰했다. 주민들과 대화하고 발레리 리마렌코 사할린주지사와 업무회의도 했다. 그가 방문한 학교에는 우크라이나전에서 숨진 러시아군 장교 에두아르트 노르폴로프의 이름이 붙어 있다.푸틴 대통령이 쿠릴열도를 찾은 것은 2000년 집권 이후 처음이다. 그는 2024년 1월 쿠릴열도에 “반드시 가겠다”고 예고했다. 러시아 국가수반으로는 드미트리 메드베데프 당시 대통령이 2010년 처음 남쿠릴을 방문했다. 메드베데프는 총리 재임 중 세 차례 더 찾았고 미하일 미슈스틴 총리도 2021년 이투루프를 방문했다.일본 정부는 니콜라이 노즈드레프 주일 러시아대사를 초치해 항의했다. 다카이치 사나에 총리는 이투루프가 일본 고유 영토라며 푸틴 대통령의 방문은 “절대 받아들일 수 없다”고 밝혔다.푸틴 대통령은 이투루프 방문 전날 미사일순양함 바랴그함에서 올해 태평양함대의 핵심 작전·전투훈련을 참관하고 동부 국경 방어태세를 점검했다. 장병들에게는 “여러분은 후방이 아니라 최전선에 있다”고 말했다.바로 그 다음 날, 푸틴 대통령은 영유권 분쟁의 중심 이투루프에서 공장과 학교, 병원 등을 돌며 실효지배를 과시했다.바다에서는 최고사령관으로 해상·도서 방어태세를 점검하고 섬에서는 국가원수로 통치행위를 부각한 것이다. 하루 간격으로 이어진 두 행보는 남쿠릴을 러시아가 방어하고 통치하는 극동 국경으로 제시했다.태평양함대 훈련은 지난 4일부터 12일까지 동해와 오호츠크해, 북서태평양에서 진행됐다. 함정·잠수함·지원함 약 60척과 항공기·헬리콥터·무인체계 약 30대, 병력 1만 3000여명이 투입됐다. 러시아는 극동의 해상 국경과 도서지역, 연안 방어를 훈련 목표로 제시했다.훈련을 참관한 푸틴 대통령은 나토(북대서양조약기구)의 아시아·태평양 진출과 새로운 군사블록·무기체계 배치가 러시아 안보를 위협한다고 주장했다. 일본이 러시아를 주요 위협으로 규정하고 미국과 군사협력을 강화한다고도 비판했다.푸틴 대통령이 태평양함대 훈련과 동부 국경 회의 직후 이투루프를 찾은 것은 러시아가 극동을 또 하나의 전선으로 다루고 있음을 보여준다.쿠릴열도는 오호츠크해와 북태평양을 가르는 섬 사슬이다. 오호츠크해는 캄차카반도에 기지를 둔 러시아 태평양함대의 탄도미사일탑재 원자력잠수함(SSBN·전략원잠)이 활동하는 핵심 해역이다.일본 방위성은 지난 6월 공개한 ‘일본 주변 러시아군 동향’ 자료에서 태평양함대의 보레이 계열 전략원잠을 5척으로 집계했다. 남쿠릴을 포함한 쿠릴열도는 오호츠크해의 전략원잠을 보호하고 블라디보스토크에 주둔하는 주요 수상함의 태평양 진출로를 확보하는 데 중요하다고 평가했다.러시아는 캄차카반도와 사할린, 쿠릴열도에 방공·대함 전력을 배치해 외부 해·공군과 공격원잠의 오호츠크해 진입을 억제해왔다. 전략원잠을 자국 해·공군의 엄호가 가능한 해역에 배치해 유사시 핵 2차타격 능력을 보존하는 바스티온(성역) 전략이다.이투루프와 쿠나시르에는 제18기관총포병사단 예하 부대와 바스티온·발 연안대함미사일, 전투기 등이 배치돼 있다. 남쿠릴의 방공·대함 전력은 영토방어와 오호츠크해 전략원잠 보호를 함께 맡는 외곽 방어선이다.이번 훈련에도 수상함과 잠수함, 해군항공대, 소해전력이 참가해 동해와 오호츠크해, 북서태평양의 해상 접근로 통제와 도서 방어태세를 점검했다. 훈련 구역과 임무는 쿠릴열도와 사할린을 외곽선으로 삼는 바스티온 전략의 작전 범위와 겹친다.우크라이나전은 남쿠릴 방공전력에도 영향을 미쳤다. 일본 방위성은 이투루프와 쿠나시르에 배치됐던 S-300V4 방공체계가 침공 이후 철수돼 우크라이나 전선으로 이동한 것으로 파악한다.푸틴 대통령은 태평양함대 훈련에 우크라이나전 경험을 반영하라고 지시했다. 이번 훈련에도 무인체계와 전자전, 장거리 정밀타격 요소가 포함됐다.앞으로 S-300V4 방공망의 복원과 연안 대함미사일·무인체계·전자전 장비의 추가 배치 여부가 우크라이나 전훈의 극동 전력화 수준을 보여주는 지표가 될 전망이다.러시아는 일본의 대러 제재를 이유로 2022년 3월 평화조약 협상을 중단했다. 그 사이 일본은 미국산 토마호크 순항미사일과 노르웨이산 합동타격미사일(JSM)을 인도받기 시작했다. 지난달에는 해상자위대 이지스함 초카이함이 토마호크를 처음 실사격했다.러시아는 일본의 스탠드오프 전력을 극동 국경에 대한 군사적 위협으로 규정한다. 지난 5월에는 미군 타이폰 중거리미사일 체계의 일본 내 훈련 전개가 러시아 극동을 직접 위협한다고 반발했다. 푸틴 대통령의 나토·신무기 경고에는 일본을 평화조약 협상 상대보다 미국 장거리 타격망의 전방 거점으로 보는 모스크바의 인식이 담겼다.푸틴 대통령은 “일본을 위협하지 않으며 일본에 어떠한 영토적 요구도 하지 않는다”고 말하면서 쿠릴열도의 지위는 제2차 세계대전 결과에 따라 국제문서로 확정됐다고 주장했다. 평화조약 체결을 위해 상호 수용 가능한 해법을 찾을 준비가 돼 있다고 덧붙였지만, 러시아의 영유권은 전후질서로 확정됐다는 전제를 유지했다.방문 당일 러시아와 중국의 주일대사는 제2차 세계대전 결과의 수정과 아시아·태평양의 재군사화에 반대한다는 공동성명을 냈다. 러시아는 전후질서를 쿠릴 영유권의 근거로 내세우고 중국은 같은 논리로 일본의 대만 유사시 개입과 장거리 타격능력 확대를 견제한다.일본은 중국과 북한의 군사력 증강, 중러·북러 군사협력 강화를 자국 방위력 확충의 근거로 삼는다. 러중은 이를 일본의 재군사화라고 비판하고, 일본은 다시 중·러·북의 군사활동을 들어 장거리 타격전력과 미일동맹을 강화한다. 서로의 대응이 상대의 군비 증강 명분을 키우는 안보 딜레마다.북한도 푸틴 대통령의 방문 전날 동해상으로 탄도미사일을 발사하고 일본의 핵무장 가능성을 비판했다. 북한의 미사일 발사와 푸틴 대통령의 방문, 러중 공동성명이 사전에 조율됐을 것으로 보인다. 일본에는 중국·러시아·북한의 군사적 위협이 동시에 커지고 있다는 인식을 강화하는 지점이다.한국이 주목할 것은 러시아가 일본 주변 군사활동을 어느 수준의 위협으로 평가하느냐다. 오호츠크해 방어는 전략원잠의 생존성과 직결된다. 러시아는 미일의 장거리미사일과 대잠수함전, 미사일 탐지·추적 활동을 자국 핵 억제력에 대한 압박으로 받아들일 수 있다.한미일의 대잠수함전과 미사일 탐지·추적 협력이 일본 북부와 북태평양으로 확대되면 한미일의 작전 범위가 오호츠크해 바스티온과 중첩될 수 있다. 한미일의 재래식 억제 활동이 러시아에는 핵 2차타격 능력의 생존성을 겨냥한 조치로 비칠 수 있다는 뜻이다. 이런 위협 인식의 차이는 위기 시 오판과 확전 위험을 키운다.한국은 한미일 협의 과정에서 훈련 목적과 구역, 정보수집 범위가 갖는 대러 전략신호까지 검토해야 한다. 대북 억제 활동과 러시아 핵전력 주변의 군사활동을 구분하고 한러 군사·외교 채널을 통한 우발충돌 방지 및 위기소통 체계도 점검할 필요가 있다.푸틴 대통령은 태평양함대 훈련과 동부 국경 회의에 이어 이투루프를 시찰하며 남쿠릴에 대한 실효지배 의지를 과시했다. 남쿠릴 문제의 무게중심도 러일 평화조약 협상에서 오호츠크해 바스티온과 미일 장거리 타격체계가 대치하는 군사안보 영역으로 이동하고 있다. 한국도 이 지역을 단순한 영토분쟁 지대가 아니라 재래식 억제와 핵 억제가 교차하는 확전 관리 공간으로 봐야 한다는 주장이 제기된다.