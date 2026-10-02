[포토] ‘요트 금메달’ 하지민, AG 딩기 1인승

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2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기 종료 후 금메달을 획득한 하지민이 밝은 표정으로 복귀하고 있다.