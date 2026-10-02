[단독] 靑, 주우크라이나 대사 소환 검토…공개 사과 거부 시 추가 조치

이 대통령 “사실인정과 공개 사과 거부 시 추가 조치”

이미지 확대 [수정본] 노인의 날 기념식 축사하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.2/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 [수정본] 노인의 날 기념식 축사하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.2/뉴스1

세줄 요약 청와대가 북한군 포로 한국 송환을 둘러싼 우크라이나의 비공개 합의 파기 논란과 관련해 주우크라이나 대사 소환을 검토했다. 우크라이나가 사실 인정을 하지 않고 공개 사과도 거부하면 항의 수위를 더 높일 계획이다. 주우크라이나 대사 소환 검토

비공개 합의 파기·사과 거부 논란

이 대통령, 추가 조치 경고

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청와대가 2일 주우크라이나 대사의 소환 조치를 검토하는 것으로 알려졌다.서울신문 취재를 종합하면 청와대는 북한군 포로 한국 송환 관련 우크라이나 측이 비공개 합의를 깬 것에 대해 사실인정과 공개 사과를 거부할 경우 박기창 주우크라이나 대사를 한국으로 소환하는 방안을 검토하고 있다.앞서 외교부가 지난 28일 주한 우크라이나 대사대리를 초치하고 한국 정부의 입장을 전달했지만 우크라이나 측에서 별다른 조치가 없자 박 대사 소환을 검토하며 항의 수위를 끌어올리려는 상황이다.이재명 대통령도 우크라이나 측을 강하게 비판하며 추가 조치를 예고했다. 이 대통령은 이날 오전 엑스(X)에 “합의 사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북 간 군사 충돌 임박 운운하며 한반도 전쟁 발발을 기도하는 우크라이나에 심각한 유감을 표한다”고 했다.우크라이나 측에 심각한 유감을 밝힌 이 대통령은 “사실인정과 공개 사과를 계속 거부하면 추가 조치를 해 나갈 것”이라고 경고했다. 이어 “대한민국 국민과 국가의 위신에 관한 문제로서 묵과할 수 없다”고 강조했다.이 대통령은 RBC우크라이나 등 현지 매체에 따르면 안드리 시비하 우크라이나 외무장관이 1일(현지시간) 한 행사장에서 북한군 한국 송환 관련 볼로디미르 젤린스키 대통령이 유엔총회 연설에서 한국과의 비공개 합의를 어기고 공개한 문제에 대해 “외교적 오해 정도로 해두자”고 말했다는 언론 보도를 함께 게시했다.