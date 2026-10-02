우리도 금메달리스트 있다!… 한중일 꺾어 더 특별한 자부심[나고야 야호]

인니, 여자 클라이밍 金에 환호성
태국은 남자 육상 100·200m 석권
창던지기 우승 스리랑카 ‘황금창’
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데삭 마데 리타 쿠수마 데위(인도네시아).
AP 연합뉴스
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2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 경기가 열린 지난달 30일 일본 나고야 포트메세 나고야 제1전시관에는 인도네시아 사람들만의 작은 축제가 열렸다. 경기장을 채운 관중 대부분은 일본인들이었지만 이날 여자 스피드 결승에서 인도네시아의 데삭 마데 리타 쿠수마 데위가 6.062초를 기록하며 중국의 덩리쥐안(6.064초), 한국의 정지민(6.18초)을 꺾고 우승을 차지했기 때문이다. 경기장 곳곳에 흩어져 있던 인도네시아 팬들은 함께 모여 우승의 기쁨을 만끽했다.
1일 오후 3시 기준 이번 대회에서 금메달을 10개 이상 따낸 국가는 8개에 불과하다. 한중일이 도합 228개를 따내며 금메달을 싹쓸이하고 있어 다른 나라에서 따기가 쉽지 않은 탓이다. 상황이 이렇다 보니 한중일을 제외한 다른 나라 팬들은 자국 선수의 우승이 더 특별할 수밖에 없다.
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푸리폴 분손(태국).
AP 연합뉴스
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다수의 한중일 취재진이 몰렸어도 3국 취재진보다 더 분위기가 화기애애했던 종목은 단연 남자 육상이다. ‘아시아의 우사인 볼트’로 불리는 푸리폴 분손(태국)이 100m와 200m를 석권했기 때문이다. 경기가 끝나고 태국 취재진의 얼굴에는 자부심이 엿보였고 분손에게 관심 있는 다른 나라 취재진까지 몰리면서 남다른 인기를 자랑했다. 창던지기에서 스리랑카의 이번 대회 유일한 금메달을 안긴 루메시 타랑가 파티라게의 경기에는 스리랑카 팬들이 국기를 흔들며 기뻐하는 모습이 중계화면에 잡히기도 했다.
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루메시 타랑가 파티라게(스리랑카).
AP 연합뉴스
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이번 대회에는 45개국과 아시아올림픽평의회(OCA) 난민 대표팀이 출전했다. 이 가운데 금메달을 1개라도 딴 국가는 26개국뿐이다. 방글라데시, 브루나이, 라오스, 시리아는 동메달 1개만 따냈다.
김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원 “일하는 의회, 정책으로 승부할 것”
서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원(강남6)이 YTN 라디오 ‘슬기로운 라디오 생활’에 출연해 제12대 서울시의회 운영 방향과 함께 부동산 규제 완화, 청년 정책 패러다임 전환, ‘G3 서울 플랜’ 등 주요 현안에 대한 정책 비전을 밝혔다. 우선 의정 각오로 “시민이 진정으로 원하는 의회는 상호 비방하는 의회가 아니라 실질적으로 일하는 의회”라며 “소수 여당으로서 철저히 정책과 대안으로 승부하겠다”는 뜻을 피력했다. 서울시 최대 현안인 부동산 정책과 관련해서는 ‘주거 안정’이라는 궁극적 목표를 명확히 했다. 주거 안정을 이루기 위해서는 재건축·재개발을 통한 실질적인 주택 공급 확대가 시급하며, 시장과 시민들에게 지속적인 공급 신호를 전달하는 것이 핵심이라는 지적이다. 특히 “도시와 시민의 삶이 변한 만큼 일괄적 규제가 아닌 합리적인 ‘핀셋 규제’와 과감한 규제 완화가 이뤄져야 한다”며 현실에 부합하는 부동산 정책으로의 전환을 강조했다. 또한 제12대 의회 개원 직후 국민의힘 소속 의원 전원이 서명해 제1호 안건으로 발의한 ‘G3 서울 플랜 지원 결의안’의 당위성도 언급됐으며 “서울을 글로벌 Top 3 도시로 도약시키는 일에는 여야가 따로 있을 수 없다”라
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메달리스트에 대한 현지에서의 대우도 특별하다. 스리랑카 매체들은 ‘황금창’이라고 표현했고 테크볼 금메달을 딴 킨 흐닌 와이(미얀마)는 1억 8000만짯(약 1억 1600만원)의 포상금을 받았다.
세줄 요약
- 한중일 메달 독주 속 다른 나라 금메달의 의미 부각
- 인도네시아·태국·스리랑카 우승에 현지 팬들 환호
- 메달리스트에 대한 포상과 호칭도 각국별로 특별
2026-10-02 B7면
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