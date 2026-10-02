‘요트 전설’ 하지민 金…개인 통산 4번째

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘요트 전설’ 하지민 金…개인 통산 4번째

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-10-02 12:48
수정 2026-10-02 13:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
자신감 보이는 AG 요트 하지민
자신감 보이는 AG 요트 하지민 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 딩기 1인승 경기. 한국 하지민이 경기 전 손 인사하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스


한국 요트의 ‘살아있는 전설’ 하지민(37·해운대구청)이 통산 네번째 아시안게임 금메달을 따냈다.

하지민은 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 결승 레이스에서 9점을 기록하며 종합 1위에 올랐다.

하지민은 앞서 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회까지 1인승 딩기요트 레이저 종목에서 3연패의 위업을 달성했다. 2022 항저우 대회에서는 은메달을 따냈으며, 이번 대회에서 다시 정상을 탈환했다.

김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
하지민이 이번 아이치·나고야 아시안게임에서 획득한 아시안게임 금메달은 총 몇 번째인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로