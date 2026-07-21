중국인 향해 “결국 개떼처럼 몰려오잖아”…비웃다 4400만원 날린 마우스 업체

세줄 요약 로지텍 중국 대리점이 마우스 광고에서 소비자를 ‘개떼’에 빗대 비하해 논란이 됐다. 영상은 게시 하루 만에 삭제됐지만, 상하이 당국은 부적절한 마케팅이라며 20만 위안 벌금을 부과했다. 로지텍 본사와 대리점은 잇따라 사과했다. 소비자 비하 문구 담은 마우스 광고 논란

게시 하루 만에 삭제됐지만 여론은 악화

중국 당국, 대리점에 20만 위안 벌금 부과

이미지 확대 컴퓨터 주변기기 업체 로지텍의 ‘지프로 무선 3세대(GPW3)’ 마우스 광고. 해당 광고에는 “다시는 돈 한 푼 안 쓰겠다더니, 가격 내리면 결국 개떼처럼 몰려올 거면서”라는 자극적인 문구가 담겨 논란이 됐다. 중국 포털 소후 닫기 이미지 확대 보기 컴퓨터 주변기기 업체 로지텍의 ‘지프로 무선 3세대(GPW3)’ 마우스 광고. 해당 광고에는 “다시는 돈 한 푼 안 쓰겠다더니, 가격 내리면 결국 개떼처럼 몰려올 거면서”라는 자극적인 문구가 담겨 논란이 됐다. 중국 포털 소후

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컴퓨터 주변기기 업체 로지텍의 중국 대리점이 소비자를 ‘개’에 빗댄 광고를 내놨다가 벌금을 물게 됐다. 문제의 광고는 거센 반발을 사며 하루 만에 삭제됐지만 결국 법적 제재를 피하지 못했다.20일 베이징일보와 사우스차이나모닝포스트 등에 따르면 중국 상하이 징안구 시장감독당국은 지난달 말 로지텍의 중국 대리점인 상하이 바이스더전자에 20만 위안(약 4400만원)의 벌금을 부과했다.논란이 된 영상은 지난 3월 25일 중국의 한 인기 숏폼 동영상 플랫폼에 게시된 ‘로지텍 지프로 무선 3세대(GPW3)’ 마우스 광고다.해당 광고에는 “다시는 돈 한 푼 안 쓰겠다더니, 가격 내리면 결국 개떼처럼 몰려올 거면서”라는 문구가 담겨 소비자들의 분노를 샀다.비판이 쏟아지자 영상은 게시 이튿날 곧바로 삭제됐다. 바이스더전자는 로지텍의 중국 내 핵심 대리점으로, 해당 플랫폼에서 온라인 매장을 직접 운영할 권한을 갖고 있다. 중국은 로지텍 전체 매출의 약 10%를 차지하는 세계에서 두 번째로 큰 시장이다.사태가 확산하자 로지텍 본사는 3월 말 사과 성명을 내고 “부적절한 내용에 깊은 충격과 슬픔을 느낀다”며 고개를 숙였다.로지텍 측은 문제의 광고가 검수 절차를 거치지 않은 채 바이스더전자 직원 개인의 판단으로 게시된 것이라고 설명했다. 그러면서 바이스더전자에 사안을 엄중히 처리하고 영상을 삭제할 것을 요구했다고 밝혔다.바이스더전자 역시 관리 책임을 인정하며 공식 사과했다.한편 중국에서는 브랜드들의 무리한 마케팅으로 인한 논란이 끊이지 않고 있다. 지난 6월에도 영국 생활용품 업체 데톨이 여성의 성 경험과 위생 상태를 연관 짓는 부적절한 광고를 선보였다가 거센 비판을 받고 사과문과 함께 광고를 내린 바 있다.