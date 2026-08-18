부산 전입 청년에 중개료·이사비 지원…1인 최대 40만원

세줄 요약 부산시와 부산경제진흥원이 취업 등으로 부산에 전입한 청년의 주거비 부담을 줄이기 위해 중개보수와 이사비를 최대 40만원까지 실비 지원한다. 올해는 청년 1인 가구뿐 아니라 청년이 세대주인 가구로 대상을 넓히고 소득 기준도 가구원 수를 반영해 개선했다. 전입 청년 중개보수·이사비 최대 40만원 지원

지원 대상, 청년 1인 가구서 세대주 가구로 확대

신청은 부산청년플랫폼 청년G대에서 24일까지

이미지 확대 부산청년 중개보수 및 이사비 지원 사업 안내문. 부산경제진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산청년 중개보수 및 이사비 지원 사업 안내문. 부산경제진흥원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시와 부산경제진흥원은 청년의 주거비 부담을 완화하고 안정적 정착을 돕기 위해 ‘2026 부산청년 중개보수 및 이사비 지원사업’을 추진한다고 18일 밝혔다.이 사업은 취업 등에 따라 부산으로 전입하는 청년의 경제적 부담을 덜기 위해 부동산 중개보수와 이사비를 최대 40만원까지 실비로 지원하는 것이다. 지난해에는 이 사업을 통해 434명 청년에게 1억 2437만원을 지원했으며, 종합 만족도 96.3점을 기록했다.올해는 지원 대상을 기존 청년 1인 가구에서 청년이 세대주인 가구로 확대한다. 이에 맞춰 가구원 수를 반영한 소득 기준을 적용하는 등 지원 요건을 개선했다.지원 대상은 2025년 8월부터 올해 7월 31일 사이 부산으로 전입한 18세 이상 39세 이하 일하는 청년이다. 부산에 있는 임대차 거래금액 1억 5000만원 이하 전월세 주택 거주자로 기준 중위소득 120% 이하 등 요건을 충족해야 한다.지원 대상으로 선정되면 부동산 중개보수와 이사비를 합해 최대 40만 원까지 지원받을 수 있다. 지원 신청은 이날부터 오는 24일까지 부산청년플랫폼 ‘청년G대(https://young.busan.go.kr)’에서 할 수 있다.진흥원 관계자는 “이 사업이 부산에서 청년이 부산에서 새로운 출발을 하는 데 실질적 도움이 되길 바란다. 올해는 지원 대상 확대와 신청 절차 간소화 등 제도를 개선한 만큼 더 많은 청년들이 혜택을 받아 안정적으로 정착할 수 있도록 하겠다”고 말했다.