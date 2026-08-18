집행유예 안 끝났는데…‘마약’ 유아인, 천만 감독 손잡고 복귀

장재현 신작 ‘뱀피르’로 스크린 복귀

2028년 개봉…대본 리딩 현장 공개

집유 내년 7월까지…영화팬 “이게 맞나”

이미지 확대 마약류 상습 투약 등 혐의로 대법원에서 징역형 집행유예를 확정받은 배우 유아인이 집행유예 기간에 장재현 감독의 신작 ‘뱀피르’에 캐스팅돼 대본 리딩 연습을 하고 있다. 자료 : NEW 닫기 이미지 확대 보기 마약류 상습 투약 등 혐의로 대법원에서 징역형 집행유예를 확정받은 배우 유아인이 집행유예 기간에 장재현 감독의 신작 ‘뱀피르’에 캐스팅돼 대본 리딩 연습을 하고 있다. 자료 : NEW

세줄 요약 마약류 상습 투약 혐의로 집행유예를 확정받은 배우 유아인이 장재현 감독의 신작 ‘뱀피르’에 캐스팅돼 복귀했다. 2028년 개봉 예정인 이 작품은 청부업자와 이교도 집단의 추격을 그린 오컬트 영화다. 집행유예 기간이 남은 복귀에 비판도 제기됐다. 유아인, 마약 혐의 집행유예 중 복귀 발표

장재현 감독 신작 ‘뱀피르’ 캐스팅 확정

집행유예 기간 남아 비판 여론 확산

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마약류 상습 투약 혐의로 재판에 넘겨져 대법원에서 징역형의 집행유예를 확정받은 배우 유아인(39·본명 엄홍식)이 스크린에 복귀한다.영화 투자배급사 NEW는 장재현 감독의 신작 ‘뱀피르’에 유아인이 캐스팅돼 이달 중 본격적인 촬영에 들어간다고 18일 밝혔다.장재현 감독은 2024년 1190만 관객을 동원한 영화 ‘파묘’를 비롯해 ‘사바하’, ‘검은 사제들’ 등의 메가폰을 잡았다.‘뱀피르’는 신원 미상의 청부업자가 성직자의 의뢰를 받고 정체불명의 이교도 집단을 추격하며 벌어지는 사건을 그린 미스터리 오컬트 영화로, 2028년 개봉 예정이다. 유아인은 이교도 집단을 쫓는 청부업자 역을 맡았다.NEW는 이 같은 소식과 함께 최근 진행된 대본 리딩 현장 사진을 공개했다. 유아인은 배우 이성민, 이준혁, 김도이, 윤경호, 최현욱 등과 함께 대본 리딩에 참여했다.유아인의 복귀설은 지난달 불거진 바 있다. 유아인은 지난달 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 나홍진 감독의 신작 영화 ‘호프’ VIP 시사회에 참석한 것으로 알려졌는데, 특히 장 감독과 함께 동행한 사실이 전해지면서 장 감독의 차기작 ‘뱀피르’에 캐스팅된 게 아니냐는 추측이 나왔다.이에 대해 NEW는 “확정된 사실은 없다”고 선을 그었지만, 한 달 뒤 유아인의 스크린 복귀는 현실화됐다.유아인은 2020년 9월부터 2022년 3월까지 서울 일대 병원에서 미용 시술의 수면 마취를 빙자해 181차례에 걸쳐 의료용 프로포폴 등을 투약한 혐의로 재판에 넘겨져 지난해 7월 대법원에서 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만원을 확정받았다.2021년 5월~2023년 8월 44차례에 걸쳐 다른 사람 명의로 수면제 1100여 정을 불법 처방받은 혐의도 있다.유아인의 집행유예 기간은 내년 7월까지다.영화 팬들 사이에서는 아직 집행유예가 끝나지도 않은 그가 영화계에 복귀하는 것에 대한 비판 여론이 고개를 들고 있다.그의 복귀 소식이 전해지자 온라인 커뮤니티에서는 “유죄 판결까지 받았는데 캐스팅하는 게 맞나”, “연예인에게 음주운전과 마약 집행유예는 그냥 쉬다 오는 건가”, “집행유예도 안 끝났는데, 그렇게 배우가 없나” 등 비판적인 댓글이 쏟아지고 있다.