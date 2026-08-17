[길섶에서] 24시간 출렁이는 환율

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2026-08-18 26면

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미국에서 몇 달 있는 아들에게 보낼 달러를 모으려고 인터넷 뱅크 외화통장을 개설했다. 아들의 외화통장으로 바로 보낼 수 있는데 환전 수수료는 물론 송금 수수료가 없어서다. 아들은 계좌와 연결된 체크카드로 결제한다. 환전과 송금은 아무 때나 가능하다.지난달 6일부터 원달러 외환시장은 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지 쉬지 않고 열린다. 뉴욕 서머타임이 적용되지 않는 겨울은 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 열릴 예정이다. 주말과 1월 1일을 제외하고는 공휴일까지 포함해 언제든 달러를 사고팔 수 있다.환율이 출렁이면서 하루에도 10원 이상 때로는 30원 가까이 변하곤 한다. 조금 더 내릴 것 같아 기다리다가 상승으로 바뀌는 시점에 주로 산다. 더 오를 수 있다는 불안감에.다행스럽게도 1600원대를 위협하던 환율이 이젠 1400원대 초반이다. 하락 기조이다 보니 행여 새벽에 잠이 깨면 환율 움직임을 확인하고 사기도 한다. 환율이 안정적으로 유지돼 새벽에도 별반 움직임이 없었으면 좋겠다.