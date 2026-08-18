강릉 등교 시내버스 ‘부릉’…“학교까지 30분”

에듀라인 1~4번 매일 1회 운행

새달 외곽 4개 노선 추가 개설

이미지 확대 강원 강릉지역 고교생을 위한 통학 시내버스 노선인 ‘에듀라인’을 운행하는 1번 버스. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉지역 고교생을 위한 통학 시내버스 노선인 ‘에듀라인’을 운행하는 1번 버스. 강릉시 제공

세줄 요약 강릉시가 고교생 통학 수요를 반영해 에듀라인 시내버스 1~4번을 개설했다. 성덕·유천지구와 도심을 여러 학교와 30분대로 잇고, 요금은 일반 시내버스와 같다. 다음 달에는 외곽과 도심을 잇는 5~8번도 추가할 계획이다. 강릉시, 고교생 통학용 에듀라인 1~4번 개설

성덕·유천지구서 주요 고교를 30분대로 연결

다음 달 주문진 등 외곽권 5~8번 추가 계획

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 강릉지역 고교생을 위한 통학용 시내버스 노선인 에듀라인이 18일 개설됐다.에듀라인 1~4번은 주택 밀집 지역인 성덕, 유천지구에서 다수의 고교를 30분대로 연결하는 노선으로 구성됐다. 강릉시가 지난달 학생과 학부모를 대상으로 한 설문조사를 통해 설계했다.1번은 강릉중소일반산업단지에서 출발한 뒤 강릉여고, 강릉제일고, 명륜고, 강일여고를 거쳐 문성고에 최종 도착하고, 선수촌 8단지와 강릉고를 기·종점으로 하는 2번은 경포고를 경유한다. 3번은 강릉역에서 문성고, 강일여고, 명륜고, 강릉제일고를 거쳐 다시 강릉역으로 돌아오는 순환 노선이다. 4번은 가톨릭관동대에서 경포고, 강릉고를 경유해 안목까지 간다.출발 시간은 기점 기준 1번 오전 7시 25분, 2·3번 오전 7시 40분, 4번 오전 7시 30분이고, 노선별로 매일 1대씩 1회 운행한다. 요금은 현금 1360원, 카드 1230원이고, 1시간 이내 환승하면 요금을 추가로 내지 않는다. 김종옥 시 대중교통팀장은 “기존에 있던 노선을 학생 수요에 맞게 설계했다”며 “하교 시간은 학교별, 학년별로 다양해 운행하지 않는다”고 설명했다.시는 다음 달 외곽인 주문진, 연곡, 사천, 성산, 구정과 도심 포남, 송정에서 고교를 경유하는 에듀라인 5~8번 노선도 개설할 계획이다. 또 학생들의 이용 현황과 수요를 지속적으로 모니터링하며 노선을 보완해 만족도를 높여 나갈 방침이다.신성기 시 교통과장은 “에듀라인은 학생들의 실제 통학 수요를 반영해 마련한 맞춤형 통학버스다”며 “학생들이 보다 안전하고 편리하게 학교를 오갈 수 있도록 꾸준히 개선해 나가겠다”고 말했다.