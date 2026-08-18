스마트시티를 넘어 AI시티로…‘2026 월드 스마트시티 엑스포’ 내달 부산서 열려

세줄 요약 아시아 최대 규모 스마트시티 국제행사인 2026 월드 스마트시티 엑스포가 내달 9일부터 11일까지 부산 벡스코에서 열린다. 부산시는 국토교통부, 과기정통부와 공동 개최하며 AI시티 전환을 주제로 전시관, 콘퍼런스, 바이어 상담회 등 비즈니스 프로그램을 마련한다. 부산 벡스코서 WSCE 내달 개최

AI시티 전환 슬로건, 특별관 구성

바이어 상담회·콘퍼런스 운영

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아시아 최대 규모 스마트시티 국제행사인 ‘2026 월드 스마트시티 엑스포’(WSCE)가 내달 9일부터 11일까지 부산 벡스코에서 열린다.WSCE는 국내외 정부, 도시, 기업, 기관, 전문가 등이 모여 스마트시티 정책과 첨단기술을 공유하고 협력사업을 발굴하는 국제행사다.부산시는 지난해 지방자치단체 최초로 WSCE를 개최한 데 이어 올해는 주최기관으로 참여해 국토교통부, 과학기술정보통신부와 공동으로 행사를 개최한다.올해 WSCE는 ‘스마트시티를 넘어 AI시티로‘(Beyond Smart City, Into AI City)를 슬로건으로 미래도시의 혁신 기술과 서비스를 선보이는 다양한 전시관과 기업 판로 개척 및 비즈니스 기회 확대를 위한 프로그램, 산·학·연·관이 참여하는 콘퍼런스 등으로 구성된다.행사장에는 부산 스마트오션, K-AI시티, 스마트 빌드＆그린 라운지 등 3개 특별관을 비롯해, 스마트도시 부산관, 대기업관(대한항공, KT, 네이버클라우드 등), 해외전시관 등이 마련된다.이와 함께 오픈이노베이션, 바이어 상담회, 기업설명회 등 기업 간 교류와 판로 개척을 지원하는 비즈니스 프로그램을 운영하고, ‘Urban AI Summit’을 비롯한 국제 콘퍼런스도 개최한다.부산시는