‘반도체 대박’에 전 국민 ‘AI 배당금’ 쏘는 나라…1인당 44만원

대만, 올해 경제성장률 11% 전망

“높은 경제성장, 전국민에게 나눌 것”

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4일 대만에서 열린 IT 박람회 컴퓨텍스에서 참가자들과 함께 사진을 찍고 있다. 타이베이 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4일 대만에서 열린 IT 박람회 컴퓨텍스에서 참가자들과 함께 사진을 찍고 있다. 타이베이 로이터 연합뉴스

세줄 요약 대만이 TSMC를 앞세운 반도체 슈퍼사이클과 역대급 성장세를 바탕으로 내년 전 국민에게 1만 대만달러, 약 44만3000원의 AI 배당금을 지급했다. 라이칭더 총통은 성장의 과실을 모든 가정에 나누겠다고 밝혔다. 반도체 호황 기반 전 국민 현금 지급 발표

내년 1인당 1만 대만달러, 약 44만3000원

고성장·초과세수 속 AI 배당금 구상

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세계 최대 파운드리 기업 TSMC 등을 보유한 ‘반도체 강국’ 대만이 내년 전 국민에게 ‘인공지능(AI) 배당금’을 지급한다. 글로벌 AI 반도체 슈퍼사이클의 과실을 국민들에게 나눈다는 취지다.18일(현지시간) 대만 중앙통신사 등에 따르면 라이칭더 대만 총통은 전날 대만 행정원의 2027년도 중앙정부 총예산안을 보고받고 이같이 밝혔다.라이 총통은 “올해 상반기 대만의 경제성장률은 반세기 이래 동기간 최고 기록을 세웠다”면서 “이러한 성적은 업계는 물론 모든 대만인들의 공통된 노력에서 온 것”이라고 설명했다.이어 “정부는 AI와 과학기술 산업의 기회를 잡는 것을 넘어 서비스업과 전통산업, 중소 및 영세기업과 최일선에서 성실히 일하는 국민들을 살필 것”이라며 “경제성장이 모든 가정의 생활까지 아우를 수 있도록 하겠다”고 말했다.이어 “예산 수지 균형을 유지하고 부채를 늘리지 않는다는 전제하에 내년 (전 국민에게) 1만 대만달러(44만 3000원)를 보편 지급할 것”이라며 “임금 상승과 감세, 복지 확대 등도 계속 추진할 것”이라고 덧붙였다.대만 통계당국인 주계총처는 올해 경제성장률이 11.05%를 기록해 1988년 이후 가장 높은 수준을 기록할 것으로 내다보고 있다.지난해에는 연간 8.76%를 기록한 데 이어 ‘반도체 슈퍼사이클’에 올라탄 2년 연속 고성장을 이어가게 됐다.주계총처는 지난 2월 올해 경제성장률을 7.71%로 전망한 데 이어 5월에는 9.64%로 끌어올렸다. 이어 3개월 뒤 전망치를 재차 상향 조정했다. 내년 연간 성장률은 6.04%로 전망했다.대만 정부가 전 국민에게 현금을 지급한 건 이번이 처음이 아니다. 중국국민당 정권 시절인 2009년에는 소비 둔화에 대응해 전 국민에게 1인당 3600대만달러(당시 환율 기준 15만원)의 ‘소비권’을 지급한 바 있다.이어 지난해에도 높은 경제성장률로 초과 세수가 발생하자 국민 1인당 1만 대만달러를 지급했다.