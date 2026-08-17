러브호텔에서 원격 기자회견…목욕 가운 입은 日 공무원, 옆에 있던 여성은 [월드픽]

日 아키타현 과장급 공무원

“아파서 쉰다”더니 러브호텔

기자회견 도중 흡연…정직 6개월 징계

이미지 확대 일본 아키타현 산업노동부 오노 다카히로 기업유치추진감이 지난 6일 열린 원격 기자회견에 목욕 가운 차림으로 등장해 회견 도중 흡연을 하는 등의 행동을 해 파문이 일었다. 자료 : FNN 보도사진 닫기 이미지 확대 보기 일본 아키타현 산업노동부 오노 다카히로 기업유치추진감이 지난 6일 열린 원격 기자회견에 목욕 가운 차림으로 등장해 회견 도중 흡연을 하는 등의 행동을 해 파문이 일었다. 자료 : FNN 보도사진

세줄 요약 일본 아키타현의 한 고위공무원이 AI 데이터센터 관련 온라인 기자회견에 러브호텔에서 원격 참석해 논란이 됐다. 목욕 가운 차림에 담배를 피우는 모습이 포착됐고, 집에서 쉬고 있었다는 해명도 사실과 달라 정직 6개월과 2단계 강등 처분을 받았다. 러브호텔 원격 회견, 목욕 가운·흡연 포착

집에서 쉬었다 해명했으나 러브호텔로 확인

아키타현, 정직 6개월·2단계 강등 처분

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일본 지방자치단체의 한 고위공무원이 집이 아닌 러브호텔에서 온라인 기자회견에 참석해 논란을 빚었다. 목욕 가운을 입은 채 흡연을 하는 모습이 화면에 포착된 데다 옆에는 아내가 아닌 다른 여성이 있었던 것으로 알려져 파문이 일었고, 지자체는 해당 공무원에게 징계를 내렸다.17일 아사히신문과 FNN 등 일본 언론에 따르면 일본 아키타현 산업노동부 소속 오노 다카히로 기업유치추진감은 지난 6일 아키타현청에서 열린 인공지능(AI) 데이터센터 관련 기자회견에 원격으로 참석했다.아키타현에는 미국 AI 스타트업 비트그릿과 아키타시 소재 IT기업 에스투가 아키타시 북부 공업단지에 2030년대 초 가동을 목표로 한 대형 AI 데이터센터가 들어선다.아랍에미리트(UAE) 국부펀드인 무바달라 인베스트먼트도 이곳에 수천억엔에서 1조엔(약 9조원)을 투자하는 것으로 알려졌다. 데이터센터의 총수전용량은 최대 500㎿로, 완공되면 일본 최대 규모가 된다.오노 추진감은 당초 카메라를 켜지 않은 채 회견에 참석했다. 이에 현청 직원이 화면이 나오지 않는다고 전하자 그는 “카메라가 필요한가”라고 되물었다.그가 마지못해 카메라를 켜자 화면에 나타난 건 목욕 가운을 입은 모습이었다. 그는 회견에 참석한 기자들과 질의응답을 이어가다 옆에 있는 사람과 담소를 나누는가 하면, 담배를 입에 물고 입에서 연기를 내뿜기도 했다.오노 추진감은 아키타현의 과장급 공무원으로, 현청의 조직도에서 산업노동부 부장과 차장 2명에 이어 그의 이름과 직급이 나올 정도로 부서 내에서 중요한 직책을 맡았다.그의 이러한 행동이 보도되자 그의 상사인 다카하시 겐에쓰 산업노동부장은 “공무원이 이런 식으로 기자회견에 대응하면 안 되는 것”이라며 “불쾌감을 느낀 현민 여러분께 사과드린다”고 대신 고개를 숙였다.오노 추진감 또한 자신의 흡연 사실을 인정하고 사과한 것으로 전해졌다.사건은 일단락되는 듯했지만 오노 추진감의 ‘거짓 해명’이 꺼져가던 불씨에 기름을 들이부었다.그는 현청에 “몸이 좋지 않아 집에서 쉬고 있었다”며 “무의식적으로 담배 1개비를 흡연했다”고 해명했다. 그러나 현청의 조사 결과 그는 자택이 아닌 러브호텔에 있었으며, 옆에 있던 사람은 아내가 아닌 여성이 있었던 것으로 드러났다.이에 현청 측은 재차 그를 대신해 사과했다. 이어 오노 추진감에게 정직 6개월과 2단계 강등 처분을 내렸다.