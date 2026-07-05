미국·이란, 11일 파키스탄서 종전 후속 협상 재개

동결자금·핵 문제 등 논의 전망

트럼프는 네타냐후와 회담 예고

이미지 확대 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 협상을 위해 사람들이 프레스 센터를 지나가고 있다. 2026.04.11.

신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 협상을 위해 사람들이 프레스 센터를 지나가고 있다. 2026.04.11.

신화 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란이 11일 파키스탄에서 종전 양해각서 후속 협상을 다시 연다. 이번 회담에서는 대이란 제재, 동결 자금 해제, 핵 협상 재개가 핵심 의제로 다뤄진다. 양측은 이견을 좁히며 긴장 고조를 억제하려는 분위기다. 미국·이란, 11일 파키스탄서 후속 협상 재개

대이란 제재·동결자금·핵 협상 핵심 의제

긴장 완화와 협상 트랙 복원에 초점

2026-07-06 14면

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미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 후속 협상이 오는 11일 파키스탄에서 재개될 전망이다.사우디아라비아 국영 방송 알 아라비야는 4일(현지시간) 소식통을 인용해 양국 간 협상이 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 장례식 절차가 마무리된 후인 11일 중재국인 파키스탄에서 재개된다고 보도했다.지난 1일 카타르 도하에서 간접 회담을 가졌던 양국 실무 협상단은 다가올 협상에서 대이란 제재를 비롯해 이란의 동결 자금 해제, 핵 협상 등 여러 핵심 현안을 다룰 예정이다. 알 아라비야는 “다음 협상은 종전 MOU를 둘러싼 양국 간의 이견이 지속되는 가운데 긴장 고조를 억제하고 핵 프로그램 협상 트랙을 재개하는 데 초점을 맞췄다”고 전했다.이런 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담하기 위해 미 워싱턴DC를 방문할 것으로 알려졌다.트럼프 대통령은 미 정치전문매체 액시오스와의 전화 인터뷰에서 네타냐후 총리가 백악관 회담을 요청해 왔다고 밝혔다. 그는 “우리는 아주 잘 지내고 있다”며 “네타냐후는 누가 보스인지 알고 있다”고 언급해 자신이 주도권을 쥐고 있음을 우회적으로 강조했다.트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 회담이 오는 7~8일 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(나토) 정상회의를 마치고 돌아온 뒤 이르면 그다음 주쯤 열릴 수 있다고 설명했다. 이스라엘 총리실 역시 두 정상의 회담 합의 사실을 확인했다. 두 정상이 대면하는 것은 지난 2월 이란 공습이 이뤄지기 전, 백악관 지하 상황실 회의 이후 약 5개월 만이다.