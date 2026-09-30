취향대로 고르는 ‘크캉스’…팬스타, 10월 연휴 맞아 다양한 상품 출시

세줄 요약 팬스타그룹이 10월 3~5일, 9~11일 연휴에 맞춰 취향별 크루즈 상품을 내놨다. 일본 단거리 여행객을 위한 2박 올 인클루시브 ‘투나잇 크루즈’, 부산 해안과 불꽃놀이를 즐기는 ‘원나잇 크루즈’, 대한해협 면세 크루즈를 운영한다. 10월 연휴 맞춤형 크루즈 상품 출시

일본 단거리 여행·부산 해안 조망 구성

면세 쇼핑 포함한 대한해협 크루즈 운영

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팬스타 그룹이 10월 연휴를 앞두고 엔화 약세와 국내외 단거리 여행 수요 증가를 반영한 다양한 크루즈 상품을 선보인다.팬스타는 10월 3~5일, 9~11일 연휴에 맞춰 목적과 취향에 따라 선택할 수 있는 맞춤형 크루즈 상품을 마련했다고 30일 밝혔다.연휴 기간에 짧은 일본 여행을 원하는 여행객을 위해 ‘투나잇 크루즈’ 프로그램을 진행한다. 이 프로그램은 팬스타의 미라클 크루즈에서 2박 동안 미식 경험, 전용버스와 기항지 투어를 제공하는 ‘올 인클루시브 패키지’다. 관광 명소 탐방, 온천 여행, 사케 박물관 투어, 식도락 등 테마를 선택할 수 있다.태종대와 오륙도, 광안대교 등 부산이 자랑하는 해안 경관을 조망할 수 있는 팬스타의 대표상품 ‘원나잇 크루즈’도 진행한다. 이 중 ‘불꽃 크캉스 패키지’는 미라클호 오션뷰 발코니에서 1박을 보내며 식사와 공연을 즐기고 인피니티 풀도 이용할 수 있는 상품이다. 광안대교를 배경으로 펼쳐지는 불꽃놀이까지 관람할 수 있다. 이 패키지는 오는 12월까지 2인 기준 59만9000원에 이용할 수 있다.매월 셋째 주 토요일에는 ‘대한해협 면세 크루즈’를 운항한다. 미라클 크루즈를 타고 여유롭게 대한해협 항해를 즐기고, 출발지인 부산국제여객터미널 입국장에서 면세품을 수령하는 상품이다. 미라클 크루즈 선내 면세점에서도 유명 사케, 화장품 인기 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 11월 스케줄은 매진됐지만, 12월에도 할인된 가격으로 이용할 수 있다.자세한 상품 설명은 팬스타 크루즈 홈페이지(www.panstarcruise.com)에서 확인할 수 있다.팬스타그룹 관계자는 “크루즈는 이동과 숙박, 관광, 미식을 한 번에 즐길 수 있는 가장 효율적인 여행 방식이다. 고객들이 자신의 취향에 꼭 맞는 특별한 크루즈 여행을 경험할 수 있도록 다양한 상품을 지속해서 개발하겠다”라고 밝혔다.