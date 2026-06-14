트럼프 “14일 이란과 합의문 서명...호르무즈 개방될 것”

세줄 요약
- 트럼프, 14일 이란과 종전 합의문 서명 예고
- 호르무즈 개방·비핵화·제재 해제 가능성 언급
- 서명 방식·시점 두고 미국과 이란 입장 엇갈림
美 부통령-이란 의장 만날 가능성...원격 방식도 거론
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도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스
미국과 이란이 14일(현지시간) 종전 합의문에 서명한다고 도널드 트럼프 대통령이 밝혔다. 이날이 자신의 80번째 생일이라 선전 효과를 극대화하려는 의도로 보인다.
트럼프 대통령은 13일 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 밝히며 “서명 직후 호르무즈 해협은 모두에게 개방된다”고 부연했다. 이어 “이란은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며, 구매나 개발 또는 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 보유하지 않을 것”이라고 강조했다. 아울러 “(과거 이란과 핵 합의를 맺은) 버락 오바마 행정부와 달리 이번에는 돈이 오가지 않을 것”이라고 덧붙였다.
양국이 잠정 합의한 양해각서(MOU)에는 이란이 비핵화 등과 관련한 약속을 이행하고 미국은 이에 대한 대가로 이란 동결자금 및 제재를 해제하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 따라서 트럼프 대통령의 주장은 MOU 서명과 동시에 이란에 지불하는 경제적 대가는 없다는 취지로 해석된다.
트럼프 대통령은 또 “모든 상황이 안정된 적절한 시기에 우리가 (이란에) 들어가서 ‘핵 먼지’(고농축우라늄)를 확보하고, 이란에서든 미국에서든 희석 및 파괴할 것”이라고 밝혔다. 이어 “이 과정이 빠르고, 쉽고, 순조롭게 진행되기를 바란다. 만약 그렇지 않는다면 우리는 결코 희망하지 않는 최후의 대안을 가지고 있다”며 이란에 대한 공격을 다시 감행할 수 있음을 시사했다.
이새날 서울시의원 “신사·압구정 노후 보도 정비… 강남·강북 시민 보행환경 개선”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 강남구 신사동과 압구정동 일대의 노후된 보행로를 전면 정비하고 시민들에게 안전한 보행 환경을 제공하기 위한 ‘2026년 신사동·압구정동 보도정비 사업’을 본격 추진한다고 밝혔다. 이번 사업은 압구정로 225(압구정 중·고등학교 주변)와 언주로 831~871 주변(신사동) 등 노후화된 보도블록으로 인해 평소 주민들의 보행 불편과 안전사고 우려가 지속적으로 제기되어 온 구간을 대상으로 진행된다. 총사업비 7억 9000만원(시비)이 투입되며, 보도블록 정비 8.78a, 측구 및 경계석 설치 739m 등의 대규모 정비가 이뤄진다. 특히 압구정 중·고등학교 주변인 ‘압구정로 225’ 구간의 성수대교 측면 보도블록 공사에는 이 의원이 직접 발의해 확보한 예산 2억원이 전격 반영됐다. 이 구간은 강남 지역 주민뿐만 아니라, 버스·자전거·유모차 등을 이용해 성수대교를 오가는 강북 지역 시민들의 통행량도 매우 높은 곳이다. 이번 정비를 통해 강남북을 오가는 모든 시민의 보행 환경과 이동 편의가 획기적으로 개선될 것으로 기대된다. 또한 ‘언주로 837~871 주변’ 구간에는 시비 5억 9000만원이 투입되어 노후 보
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로이터통신은 JD 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 스위스 제네바에서 만나 합의안에 서명할 수 있다고 보도했다. 그러나 아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난 12일 이란 국영TV를 통해 “서명은 디지털 방식으로, 원격으로 이뤄질 것”이라고 말했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “MOU 서명 시점은 좀 더 지켜봐야 한다”며 14일에는 서명이 이뤄지지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.
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