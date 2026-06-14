트럼프 “14일 이란과 합의문 서명...호르무즈 개방될 것”

세줄 요약 트럼프 대통령이 14일 이란과 종전 합의문에 서명한다고 밝혔다. 서명 직후 호르무즈 해협이 개방되고, 이란의 핵무기 포기와 제재 해제도 이뤄질 수 있다고 했다. 다만 서명 방식과 시점은 엇갈리고 있다. 트럼프, 14일 이란과 종전 합의문 서명 예고

호르무즈 개방·비핵화·제재 해제 가능성 언급

서명 방식·시점 두고 미국과 이란 입장 엇갈림

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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미국과 이란이 14일(현지시간) 종전 합의문에 서명한다고 도널드 트럼프 대통령이 밝혔다. 이날이 자신의 80번째 생일이라 선전 효과를 극대화하려는 의도로 보인다.트럼프 대통령은 13일 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 밝히며 “서명 직후 호르무즈 해협은 모두에게 개방된다”고 부연했다. 이어 “이란은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며, 구매나 개발 또는 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 보유하지 않을 것”이라고 강조했다. 아울러 “(과거 이란과 핵 합의를 맺은) 버락 오바마 행정부와 달리 이번에는 돈이 오가지 않을 것”이라고 덧붙였다.양국이 잠정 합의한 양해각서(MOU)에는 이란이 비핵화 등과 관련한 약속을 이행하고 미국은 이에 대한 대가로 이란 동결자금 및 제재를 해제하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 따라서 트럼프 대통령의 주장은 MOU 서명과 동시에 이란에 지불하는 경제적 대가는 없다는 취지로 해석된다.트럼프 대통령은 또 “모든 상황이 안정된 적절한 시기에 우리가 (이란에) 들어가서 ‘핵 먼지’(고농축우라늄)를 확보하고, 이란에서든 미국에서든 희석 및 파괴할 것”이라고 밝혔다. 이어 “이 과정이 빠르고, 쉽고, 순조롭게 진행되기를 바란다. 만약 그렇지 않는다면 우리는 결코 희망하지 않는 최후의 대안을 가지고 있다”며 이란에 대한 공격을 다시 감행할 수 있음을 시사했다.로이터통신은 JD 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 스위스 제네바에서 만나 합의안에 서명할 수 있다고 보도했다. 그러나 아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난 12일 이란 국영TV를 통해 “서명은 디지털 방식으로, 원격으로 이뤄질 것”이라고 말했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “MOU 서명 시점은 좀 더 지켜봐야 한다”며 14일에는 서명이 이뤄지지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.