“미국·이란, 이르면 14일 종전 MOU 서명”…美수송기 유럽 출발

세줄 요약 미국과 이란이 이르면 14일 스위스 제네바에서 종전 양해각서(MOU)에 서명할 가능성이 제기됐다. 블룸버그는 이란 고위 관계자가 합의 성사 가능성을 시사했다고 전했고, 미 공군 C-17 수송기 4대의 유럽 이동도 포착됐다. 트럼프 대통령은 훌륭한 합의를 이뤘다고 밝혔지만, 최종 서명 여부는 아직 불확실하다. 미국·이란, 14일 제네바 종전 MOU 서명설

C-17 유럽 이동, 서명식 대비 해석

호르무즈 재개·봉쇄 해제 등 14항 거론

이미지 확대 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AP·AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AP·AFP 연합뉴스

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미국과 이란이 이르면 오는 14일(현지시간) 스위스 제네바에서 종전 양해각서(MOU)에 서명할 수 있다는 보도가 나왔다.블룸버그 통신은 11일 익명을 요구한 주요 7개국(G7) 관계자를 인용해 “이란 고위 관계자가 합의가 성사될 가능성이 높다고 밤사이에 시사했다”고 전했다.양국 간 합의 서명식 장소로는 스위스 제네바가 유력하게 거론되고 있다.G7 정상회의가 오는 15일부터 17일까지 프랑스 휴양지 에비앙레뱅에서 열리는 만큼 미국과 이란 간 합의 일정이 G7 회의 일정과 맞물릴 가능성도 제기된다. 이번 회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령도 참석할 예정이며, 제네바는 에비앙레뱅과도 멀지 않다.앞서 미 매체 악시오스는 미 공군의 대형 수송기 C-17 4대가 미국에서 유럽으로 출발했다고 보도했다. 악시오스는 이들 수송기가 “미국과 이란 간 서명식에 대비한 관련 장비 수송을 위해 유럽으로 떠났다”며 “장소로 제네바가 유력하다”고 전했다.트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 “이란과 훌륭한 합의를 이뤘다”며 “아마도 유럽에서 서명식이 열릴 것”이라고 밝힌 바 있다.이란 메흐르 통신은 MOU에 30일 내 호르무즈 해협 통항 재개와 미국의 봉쇄 해제, 이란 주변에서의 미군 철수, 핵무기를 제조하지 않겠다는 이란의 약속 재확인, 이란 동결 자산 해제 등 14항이 담겨있다고 보도했다. 그간 이란이 미국에 요구해온 ‘선 호르무즈 해협 개방, 후 핵협상’이 반영된 내용이다.다만 양국이 협상장에서 마주 앉을지 최종 결론은 아직 내려지지 않은 상황이다. 관계자는 이란이 서명식 준비를 확정하지 않았으며, 2월 전쟁 발발 이후 미국과 이란 간 의사소통이 매끄럽지 않다고 했다.