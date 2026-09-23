더그래프, 서클 아크 메인넷 데이터 인프라 지원…USDC·x402 이어 생태계 접점 확대

세줄 요약 더그래프가 서클의 금융 특화 블록체인 아크 메인넷에 서브그래프와 서브스트림스를 제공했다. 아크는 USDC 수수료와 기관 금융, AI 에이전트 활용에 초점을 둔 레이어1이며, 더그래프는 실시간 데이터 조회와 처리를 지원해 생태계 접점을 넓혔다. 서클 아크 메인넷에 데이터 인프라 지원

서브그래프·서브스트림스로 실시간 조회·처리

USDC 결제와 기관 금융·AI 활용 접점 확대

이미지 확대 사진=더그래프 공식 소셜 계정 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=더그래프 공식 소셜 계정 제공

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블록체인 데이터 인프라 프로젝트 더그래프(The Graph)가 글로벌 스테이블코인 발행사 서클(Circle)이 개발한 금융 특화 블록체인 ‘아크(Arc)’의 메인넷 데이터 인프라 지원에 나선다.아크는 지난 9월 16일 메인넷을 공식 출시했다. 서클은 아크를 글로벌 금융시장과 실시간 자금 이동, AI 에이전트의 경제 활동을 지원하기 위한 레이어1 블록체인으로 개발했다. 네트워크 수수료로 USDC를 사용하며, 결제와 외환, 토큰화 자산, 기관 금융 및 AI 에이전트 활용에 초점을 맞추고 있다.아크 관련 발표에서 더그래프는 알케미(Alchemy), 체인링크(Chainlink), 듄(Dune), 골드스카이(Goldsky), 퀵노드(QuickNode) 등과 함께 네트워크의 인프라·데이터 파트너로 이름을 올렸다.더그래프는 아크 메인넷 출시와 함께 서브그래프(Subgraphs)와 서브스트림스(Substreams)를 지원한다.서브그래프는 복잡한 블록체인 데이터를 개발자가 필요한 형태로 정리해 쉽게 조회할 수 있도록 하는 데이터 서비스다. 개발자는 이를 통해 아크에서 발생하는 거래와 자산 이동, 스마트컨트랙트 활동 등을 별도의 데이터 인프라를 직접 구축하지 않고도 활용할 수 있다.서브스트림스는 대규모 블록체인 데이터를 빠르게 처리해 실시간으로 전달하는 데이터 처리 기술이다. 거래량이 많거나 실시간 처리가 필요한 금융 서비스와 데이터 분석, AI 시스템 등에 쓸 수 있다.아크는 일반적인 블록체인보다 금융시장 활용에 무게를 둔 네트워크라는 점에서 이번 통합이 갖는 의미가 있다.아크의 창립 검증자와 생태계 참여사에는 블랙록, 미국예탁결제원(DTCC), 마스터카드, 비자, 인터콘티넨털익스체인지(ICE), 갤럭시, 머니그램, SBI그룹 등 글로벌 금융기관과 금융 인프라 기업들이 포함돼 있다. 아크는 스테이블코인 결제와 외환에 더해 토큰화 펀드와 실물자산(RWA), 자본시장 결제 등 기관 금융 영역을 주요 활용처로 삼고 있다.이에 따라 아크에서 생성되는 금융 데이터를 조회하고 실시간으로 처리할 수 있는 더그래프의 데이터 인프라도 기관 금융 시장과 접점을 넓힐 수 있게 됐다.더그래프와 서클 생태계의 기술적 접점은 이번 아크 지원 이전부터 이어져 왔다.더그래프는 AI 에이전트가 API 키나 별도 계정 없이 필요한 온체인 데이터를 직접 구매할 수 있도록 x402 기반 데이터 결제 기능을 지원하고 있다. AI 에이전트가 더그래프의 서브그래프 데이터를 요청하면 서클이 발행하는 USDC로 건별 데이터 비용을 결제하는 방식이다. x402는 코인베이스가 공개한 오픈소스 결제 표준으로, HTTP 요청 흐름 안에서 스테이블코인 결제를 처리한다.기존에는 사람이 API 키를 발급받아 데이터 서비스를 이용했지만, 이 방식에서는 AI 에이전트가 필요한 순간 직접 데이터를 요청하고 USDC로 비용을 지불할 수 있다.더그래프는 최근 AI 에이전트가 직접 온체인 데이터를 검색·처리하고 비용을 지불할 수 있는 데이터 환경 구축을 주요 사업 방향으로 확대하고 있다. 동시에 금융기관을 위한 블록체인 데이터 제품 Amp 등을 통해 기관용 데이터 시장으로도 영역을 넓히고 있다.이번 아크 지원은 두 전략이 맞물리는 사례다. 아크가 스테이블코인과 기관 금융, AI 에이전트 경제를 주요 시장으로 두고 있는 만큼, 더그래프는 아크에서 발생하는 데이터를 개발자와 금융기관, AI 시스템이 활용할 수 있도록 데이터 계층을 제공하게 된다.더그래프는 Web3 애플리케이션을 위한 온체인 데이터 조회 인프라에서 실시간 데이터와 AI 에이전트, 금융기관을 아우르는 종합 블록체인 데이터 인프라로 사업 영역을 넓히고 있다. 아크 메인넷 지원 역시 이러한 확장 전략의 한 사례다.