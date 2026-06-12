[속보] 트럼프 “이란 공습 취소…서명식 시간·장소 곧 발표” 종전 합의 시사

세줄 요약 트럼프 대통령이 11일 예정됐던 이란 공습과 폭격을 취소하고, 이란과의 종전 합의가 사실상 타결됐다고 밝혔다. 최고지도부 승인과 다수 중동국가의 동의를 언급하며 서명식 일정도 곧 발표된다고 했다. 다만 해상 봉쇄는 최종 타결 전까지 유지된다고 했다. 이란 공습 취소, 종전 합의 사실상 타결

최고지도부 승인 및 다수 당사국 동의

서명식 예고, 해상 봉쇄는 유지 방침

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 법안 서명행사에서 발언하고 있다. 2026.6.10 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 법안 서명행사에서 발언하고 있다. 2026.6.10 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 이날 저녁 예정했던 이란에 대한 공습을 취소한다고 밝히고 이란과의 종전 합의가 사실상 타결됐음을 시사했다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이란과의 논의가 이란 최고지도부까지 올라가 승인받았다는 사실에 근거해 나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다”고 밝혔다.이어 “논의 내용과 최종 쟁점은 개념적인 측면뿐 아니라 세부사항에 이르기까지 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 튀르키예, 파키스탄, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이집트 및 기타 관련 당사자들 모두의 승인을 받았다”고 설명했다.트럼프 대통령은 그러면서 “서명식의 시간과 장소는 곧 발표될 것”이라고 덧붙였다.다만 이란을 겨냥한 미국의 해상 봉쇄와 관련해선 “이번 협상이 최종 타결될 때까지 전면적으로 유지될 것”이라고 밝혔다.이번 발표는 트럼프 대통령이 이날 오전까지도 이란을 향해 추가 군사행동을 경고했던 가운데 나왔다.앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “이란은 협상에 너무 오랜 시간이 걸렸다”며 “대가를 치르게 될 것”이라고 경고했다. 또 기자들과 만나서는 “우리는 오늘 그들을 매우 강하게 공격할 것”이라고 말한 바 있다.