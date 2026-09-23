추가은, 10m 공기권총 금메달...한국 사격 첫 금빛 총성

세줄 요약 추가은이 생애 첫 아시안게임 출전에서 여자 10ｍ 공기권총 개인전 금메달을 획득했다. 246.3점으로 아시아신기록을 1.0점 경신했고, 한국 사격에도 이번 대회 첫 금메달을 선사했다. 생애 첫 아시안게임서 개인전 금메달 획득

246.3점으로 아시아신기록 1.0점 경신

한국 사격에 이번 대회 첫 금빛 총성

이미지 확대 경기장 입장하는 추가은 23일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 결선에 출전한 한국 추가은이 경기장으로 입장하고 있다. 2026.9.23 도요타 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기장 입장하는 추가은 23일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 결선에 출전한 한국 추가은이 경기장으로 입장하고 있다. 2026.9.23 도요타 연합뉴스

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추가은(25·임실군청)이 생애 처음 출전한 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회 한국 사격의 첫 금빛 총성이다.추가은은 23일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 8명 가운데 최정상에 올랐다. 그는 고니시 유카리(일본)가 2017년 작성한 종전 아시아신기록을 1.0점 경신했다.은메달은 선이야오(241.3점), 동메달은 장란신(221.6점·이상 중국)이 차지했다.한국 선수가 아시안게임 여자 10ｍ 공기권총 개인전에서 금메달을 차지한 건 2010년 광저우 대회의 김윤미 이후 16년 만이다.이날 앞서 열린 개인전 본선 겸 단체전에서 582점을 쏴 아시안게임 신기록을 세운 추가은은 오예진(IBK기업은행), 김보미(부산시청)와 단체전 은메달도 합작해 이번 대회에서 메달 2개를 수확했다.