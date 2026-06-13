이란 “종전 MOU 최고지도자 승인…합의 가장 가까워”

세줄 요약 이란이 미국과 협상 중인 종전 양해각서(MOU)에 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 승인을 받았다고 밝혔다. 아라그치 외무장관은 합의가 최종 단계에 들어갔고, 레바논을 포함한 모든 전선의 분쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방이 담길 것이라고 설명했다. 최고지도자 승인 받은 종전 MOU 발표

아라그치, 합의 최종 단계 진입 주장

레바논·호르무즈 포함 분쟁 종식 언급

이미지 확대 IRANIAN US-ISRAELI WAR 테헤란 거리. UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 IRANIAN US-ISRAELI WAR 테헤란 거리. UPI 연합뉴스

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이란이 미국과 협상중인 종전 양해각서(MOU)와 관련, 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 승인을 받았다고 밝혔다. 최고지도자가 합의안을 승인한 사실이 밝혀진 것은 이번이 처음이다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 12일(현지시간) 전국에 생중계된 TV 연설에서 미국과의 합의가 최종 단계에 들어갔으며, 최고지도자와 국가안보회의를 포함한 최고지도부의 승인을 받았다고 밝혔다. 아라그치 장관은 “이란은 이번 전쟁의 승자”라고 했다.아라그치 장관은 이번 MOU가 레바논을 포함한 모든 전선의 분쟁을 종식할 것이며, 이란과 미국은 47년 만에 처음으로 서로의 주권과 통치권을 존중한다는 내용을 서면으로 발표할 것이라고 말했다. 이어 전쟁 종식 합의의 하나로 이스라엘이 레바논 영토에서 철수하고, 레바논 공격을 중단하길 바란다고 했다.그는 또 “그동안 합의가 이보다 더 가까웠던 적은 없다”며 종전 MOU 서명이 직접 대면이 아닌 원격으로 이뤄질 것이라고 설명했다.그러면서 “미국과의 잠정 합의안에 호르무즈 해협 재개방과 다방면에 걸친 분쟁 종식 내용이 포함될 것”이라면서도 “호르무즈 해협의 관리 문제는 전쟁 이전의 상태로 돌아가지는 않을 것”이라며 해협 통제권을 가지고 있을 것이라고도 했다.앞서 아라그치 장관은 이날 엑스에 “그 어느 때보다 ‘이슬라마바드 양해각서’(종전 양해각서)에 가까워졌다”며 “우리의 책임 있고 투명한 접근 방식에 발맞춰 모든 세부 사항은 적당한 때가 되면 대중에게 공개하겠다”고 말한 바 있다.