트럼프 “이번 주말 유럽서 이란과 합의 서명식 열릴 듯”...협상 타결로 급반전

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상이 타결됐다고 밝히며 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다고 했다. 밴스 부통령이 참석할 예정이고, 서명 즉시 호르무즈 해협이 개방될 수 있다고도 말했다. 이란은 아직 승인 전이지만 합의 가능성은 크다고 전했다. 트럼프, 이란과 종전 합의 서명식 예고

밴스 부통령 참석·호르무즈 개방 언급

이란, 승인 전이나 합의 가능성 시사

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주말 유럽에서 이란과의 종전 협상 서명식이 열릴 수 있다고 밝혔다. 이에 따라 지난 2월 개전 이후 3개월 넘게 지속된 중동 전쟁이 출구를 찾을 수 있을지 주목된다.트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관에서 열린 포고문 서명식에서 “우리는 방금 이란과 ‘훌륭한 합의’를 했다”며 “문서 최종 조율 단계만 남았다”고 말했다. 이어 “앞으로 며칠 내로 마무리될 것이며, 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것”이라고 덧붙였다. 그는 서명식 시점을 “아마도 이번 주말”이라고 확인하면서 “나는 참석하지 못하겠지만 JD 밴스 부통령이 참석할 것”이라고 부연했다.트럼프 대통령은 이스라엘·카타르·아랍에미리트·사우디아라비아·바레인·쿠웨이트 등 이란 주변 국가 정상들과 대화를 했으며, 튀르키예 대통령과도 대화할 예정이라고 전했다. 아울러 “(종전 합의 문서에) 서명하는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것”이라고 말했다.그는 “가장 중요한 건 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 하는 합의를 했다는 것”이라며 “매우 큰 성과”라고 강조했다. 또 이란이 어떠한 방식이나 형태로도 핵무기를 구매하거나 개발하지 않을 것이라고 덧붙였다. 서명을 앞둔 양국 간 양해각서(MOU)는 매우 강력하고 세부적일 것이라고도 소개했다.앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 트루스소셜에서 이란을 향해 더욱 강한 추가 공격을 예고했다. 하지만 오후에 올린 게시글에서는 “이란과의 논의가 이란 최고 지도부까지 올라가 승인을 받았다는 사실에 근거해 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다”고 밝히는 등 이란과의 종전 협상에 큰 진전이 있음을 시사했다.이에 대해 이란 파르스 통신은 아직 어떤 합의문 승인도 이뤄지지 않았지만 이란도 합의에 응할 가능성이 크다고 보도했다. 이 매체는 “지난 10일 카타르가 중재자로 등판하면서 국면이 전환됐다. 카타르 중재단은 미국이 앞서 요구했던 추가 조항들을 철회했다고 밝혔다”고 전했다.