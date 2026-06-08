시진핑 방북 앞두고… 北 “혈맹” 中 “좋은 이웃”

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양국 대대적 우호 분위기 조성

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석의 방북을 앞두고 북한과 중국이 우호 메시지를 잇달아 내놨다. 북한 노동신문은 북중을 혈맹으로 부르며 사회주의 위업과 전통적 친선을 강조했고, 중국 대사는 ‘좋은 이웃·좋은 친구·좋은 동지’ 관계를 발전시키겠다고 밝혔다. 시진핑 방북 앞두고 북중 우호 분위기 조성

북한, 혈맹·사회주의 위업 내세우며 친선 강조

중국, 삼호 관계와 전략적 협력 확대 부각

2026-06-08 8면

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시진핑 중국 국가주석의 북한 국빈 방문을 앞두고 양국이 대대적인 우호 분위기 조성에 나섰다.북한 노동당 기관지 노동신문은 7일 ‘사회주의를 위한 길에서 끊임없이 공고 발전하는 조중(북중) 친선’이라는 제목의 기사를 실었다. 신문은 “생사고락을 함께 한 조중 두 나라 인민의 붉은 피와 헌신의 자욱은 우리 국가의 수려한 산야와 광활한 중국의 대지에 뜨겁게 스며있다”며 양국의 혈맹 관계를 내세웠다.또한 양국이 ‘사회주의 사회 건설’이라는 공동의 위업을 향해 나아가며 “혈연적 유대와 친선 관계의 전통”을 끊임없이 강화해 왔다고 평가했다.아울러 노동신문은 한미와 서방 국가들을 ‘적대 세력’으로 지칭하며 “정치와 외교, 경제와 군사의 각 방면에서 제재와 압박을 가하며 안전 이익에 위협을 조성하고 있다”며 “그럴수록 두 나라는 사회주의 기치를 높이 들고 새로운 승리를 마련하기 위해 역사적 진군을 힘차게 다그치고 있다”고 전했다.중국 역시 시 주석의 방북을 앞두고 북중 관계의 전략적 의미를 적극 부각하고 나섰다.왕야쥔 주북 중국대사는 전날 중국공산당 기관지 인민일보 기고문을 통해 “두 정상이 중요한 역사적 회담을 갖고 새 시대 중조(중국과 북한) 관계의 새로운 장을 이어갈 방향을 제시하며 청사진을 그릴 것”이라고 밝혔다.왕 대사는 시 주석이 북중 관계를 설명하며 언급한 ‘삼호’(三好·좋은 이웃 좋은 친구 좋은 동지)를 거론하며 “이번 방문은 ‘삼호’의 중요한 의미를 더욱 풍부하게 확장하고 중조 관계의 더 큰 발전을 끌어낼 것”이라고 짚었다.이어 “국제 정세가 어떻게 변하더라도 양당·양국 최고 지도자의 전략적 지도 아래 양국 인민이 함께 노력한다면 좋은 이웃, 좋은 친구, 좋은 동지 관계를 발전시킬 수 있을 것”이라며 “중조 전통적 우호를 계승·발전시키고 양국 관계를 안정적이고 장기적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 덧붙였다.