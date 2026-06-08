시진핑, 전용기로 평양 향발…7년만의 방북 일정 시작

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세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 전용기를 타고 1박 2일 일정으로 평양을 방문했다. 2019년 이후 7년 만의 방북이자 김정은 집권 후 두 번째 방문으로, 북중 우호와 전략적 의사소통을 강조할 전망이다. 시진핑, 7년 만에 북한 국빈 방문 시작

김정은 집권 후 두 번째 북중 정상 대면

북러 밀착·미중 경쟁 속 외교력 과시

이미지 확대 지난 2019년 6월 20일 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 북중정상회담에 앞서 김정은 북한 국무위원장과 악수하는 모습. 닫기 이미지 확대 보기 지난 2019년 6월 20일 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 북중정상회담에 앞서 김정은 북한 국무위원장과 악수하는 모습.

이미지 확대 지난 2025년 9월 4일 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 하기 전 악수하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 2025년 9월 4일 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 하기 전 악수하고 있다. 연합뉴스

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시진핑 중국 국가주석이 8일 오전 1박 2일의 북한 방문길에 올랐다.중국중앙TV(CCTV) 등에 따르면 시 주석은 이날 오전 베이징 서우두 공항에서 전용기에 탑승해 평양으로 향했다. 시 주석 방북은 2019년 이후 7년 만이자 김정은 북한 국무위원장 집권 이후 두 번째 북한 방문이다.북중 정상의 대면은 지난해 9월 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 기념행사 이후 약 9개월 만으로, 올해는 북중우호협력상호원조조약 체결 65주년이라는 점에서 주목된다. 시 주석은 이번 방북에서 김 위원장과 북중 전통 우호 관계를 재확인하고 북러 밀착, 미중 전략경쟁, 한반도 정세 변화 속에서 중국의 외교적 영향력을 과시할 것으로 예상된다.아울러 이번 방북을 통해 양국이 최고지도자 상호 방문을 완료하며 북중관계의 전략적 중요성이 한층 더 강화될 것으로도 예상된다. 시 주석으로서는 올해 첫 해외방문지로 북한을 선택한 것이기도 하다.시 주석은 이날 북한 노동당 기관지 노동신문 1면에 실린 기고문에서 “시대의 흐름에 맞게 전략적 의사소통과 협조를 강화하고 유엔을 핵심으로 하는 국제체계와 국제법에 기초한 국제질서를 공동으로 수호해야 한다”고 강조했다.앞서 북한 조선중앙통신과 중국공산당 중앙 대외연락부 대변인은 김 위원장 초청으로 시 주석이 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했다.