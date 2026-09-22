[포토] 휴식 중인 로봇

세줄 요약 과기정통부가 22~23일 서울 코엑스에서 글로벌 피지컬 AI·휴머노이드 컨퍼런스 ‘휴머노이드 써밋 서울’이 열린다고 밝혔다. 실리콘밸리에서 시작해 런던·도쿄를 거쳐 서울에서 다섯 번째로 열리며, 글로벌 기업과 산학연 전문가가 기술 혁신과 투자 생태계를 논의한다. 서울 코엑스서 피지컬 AI·휴머노이드 행사 개최

실리콘밸리·런던·도쿄 이어 서울서 다섯 번째

글로벌 기업·전문가, 기술·투자 생태계 논의

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피지컬 인공지능(AI)과 휴머노이드 분야 글로벌 기술 전략을 논하는 장이 열린다.과학기술정보통신부는 22일부터 23일까지 서울 코엑스에서 글로벌 피지컬 AI·휴머노이드 컨퍼런스 ‘휴머노이드 써밋 서울’이 개최된다고 밝혔다.2024년 실리콘밸리에서 처음 열린 이후 런던, 도쿄를 거쳐 서울에서 다섯 번째로 개최되는 자리다.미국, 중국, 유럽 등에서 글로벌 테크기업 관계자, 산·학·연 전문가, 벤처 투자사 등이 참가해 기술 혁신, 제조 공급망, 현장 실증, 투자 생태계를 아우르는 발표와 토론을 펼친다.엔비디아, 퀄컴, 유니트리, 로보테라 등 글로벌 기업과 함께 리얼월드, 로보티즈 등 국내 유망 기업들이 연사로 나서 피지컬 AI 최신 동향과 미래 청사진을 제시할 예정이다.행사는 미국 실리콘밸리 소재 벤처캐피털(VC) ALM벤처스가 주최하고 국내 기업 리얼월드가 기술 협력사로 참여하며, 과기정통부가 후원한다.