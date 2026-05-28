미군, 사흘 만에 추가 타격…호르무즈 인근서 폭발음

25일 이어 다시 공습

“호르무즈 상선 항행 위협 판단”

트럼프 “종전 협상, 만족할 수준 못 돼”

이미지 확대 이란 테헤란 거리. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 테헤란 거리. AFP 연합뉴스

세줄 요약 미군이 호르무즈 해협 인근에서 이란 군사기지를 사흘 만에 다시 공습했다. 미 당국자는 미군과 상선 항행에 위협이 된다고 판단한 표적을 겨냥했다고 밝혔고, 이란 드론 여러 대도 요격했다고 했다. 종전 협상은 여전히 난항이다. 호르무즈 인근 미군의 추가 공습

이란 군사기지·드론 위협 대응

종전 협상 난항 속 긴장 고조

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미국과 이란의 종전 협상이 진행 중인 가운데 호르무즈 해협 인근에서 사흘 만에 다시 미군이 이란에 대한 공습을 실시했다.로이터 통신에 따르면 미 당국자는 27일(현지시간) 미군이 미군 병력과 호르무즈 해협 상선 항행에 위협이 된다고 판단한 이란 내 군사 기지를 겨냥해 새로운 공습을 실시했다고 밝혔다. 앞서 이란 매체도 호르무즈 인근에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. 익명을 요구한 이 당국자는 미군에 유사한 위협을 가한 이란 드론 여러 대도 요격·격추했다고 덧붙였다.공습은 현지시간으로 28일 오전 1시 30분쯤 이란 남부 항구도시 반다르아바스 동쪽에서 이뤄졌으며 세 차례 폭발음이 들린 것으로 전해졌다. 이후 몇분간 이란 방공망이 가동됐다.미군은 지난 25일에 이 지역을 대상으로 한차례 공습한 바 있다. 당시 미 중부사령부는 자위권 차원에서 이 지역을 공습했다고 밝혔다. 공습은 이란 미사일 발사기지와 기뢰부설함을 대상으로 이뤄졌다.이번 공습은 종전 협상이 난항을 겪고 있는 가운데 이뤄졌다. 도널드 트럼프 미 대통령은 이날 백악관에서 내각회의를 주재한 자리에서 종전 협상에 대해 “지금까지는 그들이 우리가 만족할 수준에 이르지 못했다”고 말했다. 이어 자신이 만족할 만한 합의에 이르게 될 것이라면서 “그렇게 (협상이 타결)되거나 아니면 우리가 그냥 일을 마무리해야 할 것”이라고 했다.