미군, 사흘 만에 추가 타격…호르무즈 인근서 폭발음

25일 이어 다시 공습
“호르무즈 상선 항행 위협 판단”
트럼프 “종전 협상, 만족할 수준 못 돼”
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이란 테헤란 거리. AFP 연합뉴스
미국과 이란의 종전 협상이 진행 중인 가운데 호르무즈 해협 인근에서 사흘 만에 다시 미군이 이란에 대한 공습을 실시했다.
로이터 통신에 따르면 미 당국자는 27일(현지시간) 미군이 미군 병력과 호르무즈 해협 상선 항행에 위협이 된다고 판단한 이란 내 군사 기지를 겨냥해 새로운 공습을 실시했다고 밝혔다. 앞서 이란 매체도 호르무즈 인근에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. 익명을 요구한 이 당국자는 미군에 유사한 위협을 가한 이란 드론 여러 대도 요격·격추했다고 덧붙였다.
공습은 현지시간으로 28일 오전 1시 30분쯤 이란 남부 항구도시 반다르아바스 동쪽에서 이뤄졌으며 세 차례 폭발음이 들린 것으로 전해졌다. 이후 몇분간 이란 방공망이 가동됐다.
미군은 지난 25일에 이 지역을 대상으로 한차례 공습한 바 있다. 당시 미 중부사령부는 자위권 차원에서 이 지역을 공습했다고 밝혔다. 공습은 이란 미사일 발사기지와 기뢰부설함을 대상으로 이뤄졌다.
이번 공습은 종전 협상이 난항을 겪고 있는 가운데 이뤄졌다. 도널드 트럼프 미 대통령은 이날 백악관에서 내각회의를 주재한 자리에서 종전 협상에 대해 “지금까지는 그들이 우리가 만족할 수준에 이르지 못했다”고 말했다. 이어 자신이 만족할 만한 합의에 이르게 될 것이라면서 “그렇게 (협상이 타결)되거나 아니면 우리가 그냥 일을 마무리해야 할 것”이라고 했다.
세줄 요약
- 호르무즈 인근 미군의 추가 공습
- 이란 군사기지·드론 위협 대응
- 종전 협상 난항 속 긴장 고조
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