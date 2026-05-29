美 증시, ‘미·이란 종전 최종 승인만 남아’ 소식에 최고치

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세줄 요약 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 협상이 도널드 트럼프 대통령의 최종 승인을 기다린다는 소식에 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 올랐다. 국제유가 하락과 전쟁 종식 기대가 투자심리를 자극했고, 스노우플레이크의 실적 전망 상향과 AWS 계약 소식도 기술주 강세를 이끌었다. 미·이란 종전 MOU, 트럼프 최종 승인 대기

뉴욕증시 3대 지수, 사상 최고치 마감

국제유가 하락·기술주 강세 동반

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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미국과 이란이 종전을 위한 ‘종전 양해각서’(MOU) 협상이 도널드 트럼프 미 대통령의 최종 승인을 기다리고 있다는 소식에 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했다.28일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 24.69포인트(0.05%) 오른 5만 668.97에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500 지수는 전장보다 43.31포인트(0.58%) 오른 7563.67에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 242.74포인트(0.91%) 오른 2만 6917.47에 각각 마감했다.미 매체 악시오스는 미국과 이란 양측이 전쟁 종식을 위한 MOU에 합의했으나 트럼프 대통령이 아직 최종 승인을 내리지 않은 상태라고 보도했다. 여기에 국제유가가 하락하면서 투자자들의 낙관론이 이어졌다.인공지능(AI) 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크는 연간 매출 전망치를 상향 조정한 데 이어 아마존 웹서비스(AWS)와의 장기 계약 체결 소식에 주가가 36.48% 급등했다.데이터분석 기업 팔란티어가 8.17% 올랐고, AI 서버 업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 8.15% 상승했다. 메모리 제조사 샌디스크(3.25%)를 비롯해 AMD(4.55%), 마블(3.09%), 퀄컴(4.24%) 등이 강세를 보였다.