이란 혁수대 “미 공군기지 보복공격”… 쿠웨이트에 미사일 쏜 듯

세줄 요약 이란 혁명수비대가 미국의 공습에 대응해 미 공군기지를 표적 타격했다고 밝혔다. 구체적 기지는 밝히지 않았으나 쿠웨이트 영공에서 미사일이 포착돼 알리 알살렘 공군기지가 공격 대상일 가능성이 제기됐다. 쿠웨이트군은 미사일·드론 공격에 대응 중이라고 밝혔다. 이란 혁수대, 미 공군기지 보복 타격 발표

쿠웨이트 영공서 미사일 포착, 표적 추정

쿠웨이트군, 미사일·드론 공격 대응 중

이미지 확대 26일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 발리아스르 광장을 지나는 차량들 뒤로 도널드 트럼프 미국 대통령과 호르무즈 해협 봉쇄를 빗댄 정치 광고판이 보이고 있다. 2026.5.26 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 발리아스르 광장을 지나는 차량들 뒤로 도널드 트럼프 미국 대통령과 호르무즈 해협 봉쇄를 빗댄 정치 광고판이 보이고 있다. 2026.5.26 AFP 연합뉴스

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이란 이슬람혁명수비대(IRGC·이하 혁수대)가 28일(현지시간) 미국의 공격에 대응해 미 공군기지를 공격했다.이란 관영 매체 보도를 인용한 로이터통신에 따르면 이란 정예군인 혁수대는 이날 오전 4시 50분쯤 한 미 공군기지를 표적 타격했다고 발표했다. 다만 공격 대상 기지가 어디인지 구체적으로 밝히지는 않았다.혁수대는 미군의 공격을 “침략”으로 규정하면서 “이러한 일이 반복된다면 더 결정적인 대응이 이어질 것이고, 그 결과에 대한 책임은 ‘침략자’에게 있다”고 강조했다.혁수대의 이번 공격은 이날 오전 미군이 이란 남부 항구 도시 반다르아바스를 겨냥해 추가 공습을 감행한 데 대한 반격 차원에서 단행됐다.앞서 미 당국자는 미군 병력과 호르무즈 해협 상선 항행에 위협이 된다고 판단한 이란 내 군사기지를 겨냥해 새로운 공습을 실시했다고 밝혔다고 로이터가 전했다.이 보도는 이란 매체가 현지시간으로 28일 오전 1시 30분쯤 반다르아바스 동쪽에서 3차례 폭발음이 들렸다고 보도한 데 이어 나왔다.이란 남부 지역에서 폭음이 울린 것은 지난 25일 이후 사흘 만인 것으로 전해졌다.혁수대는 표적으로 삼은 미군 기지가 어디인지 밝히지 않았으나, 미군 기지가 위치한 쿠웨이트 영공에서 미사일 공격이 포착되면서 이란의 공격 표적이 쿠웨이트였을 가능성에 무게가 실린다.쿠웨이트군은 이날 엑스(옛 트위터)에 “쿠웨이트 방공망이 현재 적대적인 미사일·드론 공격에 대응 중”이라고 밝혔다.쿠웨이트는 미군 주둔 기지인 알리 알살렘 공군기지가 있는 곳으로, 이번 전쟁에서 이란이 공격할 수 있는 가장 유력한 표적 중 하나로 꼽혀왔다.이란의 모하마드 모흐베르 최고지도자 수석고문은 지난 16일 엑스에서 “우리의 자제가 영원히 계속되지는 않을 것”이라며 쿠웨이트를 향해 직접 경고 메시지를 낸 바 있다.