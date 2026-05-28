“미군, ‘호르무즈 위협’ 이란 드론 요격…군사기지 추가 타격”

세줄 요약 미군이 호르무즈 해협 상선 항행과 병력에 위협이 된다고 판단한 이란 내 군사기지를 겨냥해 새 공습을 실시했다. 이란의 드론 여러 대도 요격·격추했다고 미 당국자가 전했다. 현지에서는 반다르아바스 인근에서 폭발음과 방공망 가동이 보고됐다. 호르무즈 위협 판단, 이란 군사기지 공습

이란 드론 여러 대 요격·격추 발표

반다르아바스 인근 폭발음, 방공망 가동

이미지 확대 25일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협에 정박한 선박들. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 25일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협에 정박한 선박들. 로이터 연합뉴스

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미군이 이란의 한 군사 시설을 겨냥한 새로운 공습을 감행했다고 로이터통신이 28일(현지시간) 보도했다.로이터 통신에 따르면 미 당국자는 이날 미군이 미군 병력과 호르무즈 해협 상선 항행에 위협이 된다고 판단한 이란 내 군사 기지를 겨냥해 새로운 공습을 실시했다고 밝혔다.익명을 요구한 이 당국자는 미군에 유사한 위협을 가한 이란 드론 여러 대도 요격·격추했다고 전했다.이러한 보도는 직전 이란 매체가 호르무즈 인근에서 폭발음이 들렸다고 보도한 데 뒤이어 나왔다. 현지 매체는 이란 현지 시간으로는 28일 새벽 1시 30분쯤 이란 남부 항구 도시인 반다르아바스 동쪽에서 세 차례 폭발음이 들렸고, 이후 몇 분간 이란 방공망이 가동됐다고 보도했다.당국은 폭발음의 원인을 확인하기 위해 후속 조치에 들어갔다.