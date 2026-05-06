“레고 샀다가 파스타 받았습니다”…美 절도범 노린 ‘황금알’, 뭐길래

세줄 요약 미국 캘리포니아에서 레고 세트를 산 뒤 값비싼 미니피규어만 빼내 반품하는 사기가 잇따라 적발됐다. 경찰은 부부 등 용의자들을 체포했고, 한 용의자는 말린 파스타를 넣어 무게와 소리까지 속인 것으로 드러났다. 레고 세트 구매 뒤 미니피규어만 빼내 반품

말린 파스타로 무게·소리까지 위장 시도

수집가 인기 높은 미니피규어가 표적

이미지 확대 레고 미니 피규어는 크기가 작아 추적이 어렵고, 수집가들에게 높은 값에 팔 수 있어 절도범의 표적이 됐다. 미 캘리포니아 어바인 경찰 닫기 이미지 확대 보기 레고 미니 피규어는 크기가 작아 추적이 어렵고, 수집가들에게 높은 값에 팔 수 있어 절도범의 표적이 됐다. 미 캘리포니아 어바인 경찰

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미국 캘리포니아에서 레고 장난감 세트를 사서 값비싼 미니 피규어만 쏙 빼낸 뒤 반품하는 사기 사건이 연달아 터지며 경찰이 수사에 나섰다. 심지어 한 용의자는 레고 조각 대신 말린 파스타 면을 넣어 무게와 소리를 속인 것으로 드러났다.4일 데일리메일 등 외신에 따르면, 미 캘리포니아 어바인 경찰은 멕시코 티후아나 출신인 아드리아나 에스케라 곤살레스(29)와 루이스 알프레도 킨타니야 폼파(30)를 사기 혐의로 체포했다.경찰 조사 결과 이들은 매장에서 레고를 산 뒤 곧바로 비싼 미니 피규어만 빼내고 반품했다.레고 미니 피규어가 절도범의 표적이 된 이유는 수집가들 사이에서 인기가 높기 때문이다. 흔한 미니 피규어는 몇 달러 수준에 팔리지만, 희귀하거나 단종된 제품은 수백 달러, 때로는 그 이상으로 값이 나간다. 크기도 작아 쉽게 빼낼 수 있으며 개별 추적도 어렵다.매장 직원과 보안 담당자는 이들의 잇따른 레고 구매와 반품이 수상하다고 보고 경찰에 신고했다. 경찰은 “이들 부부가 당일 다른 매장 5곳을 더 돌며 같은 수법을 썼다”며 “차량을 수색한 결과 이들이 빼돌린 레고 미니 피규어 여러 개를 발견했다”고 전했다.이번 사건 전에도 비슷한 레고 사기 사건이 있었다. 지난달 붙잡힌 자렐 어거스틴(28)은 훨씬 더 대담한 수법을 썼다.어거스틴은 레고를 산 뒤 미니피규어를 빼내고 그 자리에 말린 파스타 면을 채워 넣었다. 내용물 무게는 물론 흔들 때 나는 소리까지 흉내 내기 위해서였다.경찰은 어거스틴이 전국 70여 곳에서 약 3만 4000달러(약 4960만원) 상당의 피해를 낸 것으로 보고 있다. 그는 절도 혐의로 재판에 넘겨졌다.