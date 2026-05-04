전운 다시 감도는 중동… 트럼프 “이란 협상안, 수용 상상 못 해”

배상금·호르무즈 통제권 등 요구

이란, 14개 항목 담긴 수정안 제안

트럼프 ‘최후의 일격’까지도 고려

혁명수비대는 “美 선택지 줄었다”

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 테헤란 발리아스르 광장의 한 건물에 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴과 호르무즈 해협을 합성한 이미지가 실린 대형 광고판이 설치돼 있다.

테헤란 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 테헤란 발리아스르 광장의 한 건물에 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴과 호르무즈 해협을 합성한 이미지가 실린 대형 광고판이 설치돼 있다.

테헤란 AFP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란의 새 종전 협상안을 수용하기 어렵다고 밝히며 중동 긴장이 다시 고조되고 있다. 이란은 제재 해제와 해상 봉쇄 해제, 호르무즈 해협 통제권 인정 등을 요구했지만 미국은 받아들이기 힘들다는 관측이 우세하다. 트럼프, 이란 새 협상안 사실상 거부

이란, 제재 해제·해상 봉쇄 해제 요구

미국, 대이란 공습·특수부대 투입 검토

2026-05-04 8면

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휴전 중인 미국과 이란이 좀처럼 종전 출구를 찾지 못하면서 중동 지역 전운이 다시 감돌고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 제시한 새로운 종전 협상안을 거부했고, 대규모 군사 공격을 준비 중이라는 관측이 나온다.트럼프 대통령은 2일(현지시간) 트루스소셜에서 “이란이 방금 보낸 협상안을 검토할 예정”이라면서도 “그들이 지난 47년간 인류와 전 세계를 상대로 저지른 행위에 대해 아직 충분한 대가를 치르지 않았다는 점을 고려할 때 협상안이 수용될 수 있으리라고는 도저히 상상할 수 없다”고 밝혔다.트럼프 대통령이 언급한 이란의 협상안은 파키스탄을 통해 제시받은 14개 항목의 수정안을 말한 것으로 보인다. 이란 정부는 ▲전쟁 피해 배상금 지급 ▲군사적 침략 재발 방지 보장 ▲대이란 해상 봉쇄 해제 ▲해외자산 동결 등 대이란 제재 해제 ▲호르무즈 해협의 새로운 메커니즘 구축 등의 요구가 담긴 협상안을 제시했다고 반관영 타스님 통신이 보도했다.대이란 해상 봉쇄가 효과를 거두고 있다고 판단하고 있는 트럼프 대통령이 이런 요구를 받아들일 가능성이 희박하다는 관측이 지배적이다. 특히 ‘호르무즈 해협의 새로운 메커니즘’은 이란이 통행료를 징수하는 등 통항 선박을 통제할 수 있는 권리를 인정해달라는 요구로 해석돼 트럼프 대통령이 수용할 가능성이 사실상 없다. 특히 이란은 트럼프 대통령의 핵심 요구 사안인 핵 문제에 대해서도 종전에 먼저 합의한 뒤 논의하자는 입장인 것으로 알려졌다.이런 가운데 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 종전 협상 국면에서 트럼프 대통령의 선택지가 줄어들었다고 주장했다. IRGC 산하 정보기구는 3일 성명에서 “트럼프는 ‘불가능한 군사 작전’ 혹은 ‘이란 이슬람공화국과의 나쁜 거래’ 중 하나를 선택해야만 한다”고 밝혔다. 이러한 주장의 근거로 이란이 미 국방부에 봉쇄 시한을 제시했으며, 중국·러시아·유럽의 대미 태도가 변화했다는 점 등을 들었다.한편 미국은 대이란 군사 작전 재개도 검토하고 있다. 트럼프 대통령은 최근 댄 케인 합참의장과 중부사령부 브래드 쿠퍼 사령관으로부터 대이란 군사작전 계획을 보고받았다고 이스라엘 N12 방송 등이 보도했다. 이 매체는 트럼프 대통령이 종전에 앞서 ‘최후의 일격’을 가하는 방안까지 진지하게 고려하고 있음을 시사한다고 분석했다. 중부사령부는 이란에 단기간 강한 타격을 가하는 공습 계획을 마련했으며, 이란의 농축 우라늄 재고를 확보하기 위한 미군 특수부대를 투입하는 방안도 고려 중인 것으로 전해졌다.