“하메네이, 얼굴 훼손됐다”…‘사망설’ ‘다리 절단설’ 이어 새 신변이상설

이미지 확대 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AFP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AFP 연합뉴스 자료사진

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이란의 새 최고 지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 미국의 공습 당시 얼굴이 훼손될 정도로 크게 다쳤다고 로이터 통신이 10일(현지시간) 소식통들을 인용해 보도했다.모즈타바의 측근들에 따르면 그는 지난 2월 28일 부친이자 전 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 관저에서 미국과 이스라엘의 공습을 받았다. 이 공격으로 부친은 사망했고, 모즈타바는 얼굴이 훼손됐으며 다리도 다쳤다. 미국 정보당국 일각에서는 그가 한쪽 다리를 잃었을 가능성도 제기된다.다만 모즈타바는 부상에서 회복 중이고, 정신적으로 뚜렷한 상태를 유지하고 있다는 것이 이란 측 소식통의 주장이다. 그가 음성 회의를 통해 고위 당국자 회의에 참여하고 있고, 미국과의 협상 등 주요 사안에 대한 의사결정에도 관여하고 있다는 것이다.한 측근은 1~2개월 내 모즈타바의 사진이 공개될 수 있고, 공개석상에도 등장할 가능성이 있다고 전했다.다만 로이터 통신은 모즈타바가 부상에서 회복 중이라는 측근들의 주장을 객관적으로 확인하지 못했다고 밝혔다.모즈타바는 지난달 부친의 후임으로 선출된 이후 몇 차례 서면 메시지를 냈지만, 사진이나 영상을 비롯해 음성은 한 차례도 공개하지 않았다. 이 때문에 모즈타바의 신변을 둘러싼 다양한 추측이 이어졌다.의식불명으로 직무수행이 불가능하다는 보도가 나왔고, 부상을 치료하기 위해 러시아로 긴급 이송됐다는 주장이 제기되기도 했다. 이란 내부에서조차 모즈타바의 생존 여부에 대한 의문이 제기되는 것으로 알려졌다.반면 이란 당국자들은 모즈타바가 모습을 드러내지 않는 것이 오히려 바람직하다는 입장이다.이스라엘이 이란 지도부를 표적으로 삼고 있는 만큼 추적을 피하기 위해 공개활동을 자제하는 것이 불가피하다는 것이다.