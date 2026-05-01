이달 열리는 ‘LIV 골프 코리아’… 파라다이스 부산 공식 호텔 지정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이달 열리는 ‘LIV 골프 코리아’… 파라다이스 부산 공식 호텔 지정

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-05-01 00:48
수정 2026-05-01 00:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
파라다이스 호텔 부산이 ‘LIV 골프 코리아 2026’ 공식 호텔로 지정된 가운데 관계자들이 지난 29일 부산 해운대구에 있는 호텔 본관에서 파트너십을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 마틴 김 LIV 골프 코리안 골프클럽 구단 대표, 로스 할렛 LIV 골프 이벤트 부문 총괄 부사장, 윤진상 파라다이스 호텔 부산 총지배인, 손성안 S＆M 그룹장. 파라다이스 제공
파라다이스 호텔 부산이 ‘LIV 골프 코리아 2026’ 공식 호텔로 지정된 가운데 관계자들이 지난 29일 부산 해운대구에 있는 호텔 본관에서 파트너십을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 마틴 김 LIV 골프 코리안 골프클럽 구단 대표, 로스 할렛 LIV 골프 이벤트 부문 총괄 부사장, 윤진상 파라다이스 호텔 부산 총지배인, 손성안 S＆M 그룹장.
파라다이스 제공


파라다이스 호텔 부산이 글로벌 골프 이벤트 ‘LIV 골프 코리아 2026’의 공식 호텔로 지정됐다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

파라다이스 호텔 부산과 LIV 골프는 지난 29일 부산 해운대구 호텔에서 사이닝 세리머니를 진행하고 공식 파트너십을 체결했다고 30일 밝혔다. 파라다이스는 5월 28~31일 부산 기장 아시아드컨트리클럽 팬빌리지에서 개최될 이번 대회에서 선수단과 가족들, 대회 관계자에게 투숙을 제공하고, 대회장 라운지 케이터링 서비스 및 체험형 이벤트 공간 등을 운영한다. 또 경기가 끝난 뒤 ‘페기 구 콘서트’ 등 식음(F＆B)과 엔터테인먼트를 결합한 다양한 프로그램을 제공한다. ﻿

김현이 기자
2026-05-01 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로