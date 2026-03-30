해병대 집결, 중동 내 미군 ‘5만명’ 돌파…이란 전면 침공 가능?

이미지 확대 20일(현지시간) 워싱턴D.C. 인근 버지니아주 알링턴 국립묘지의 무명용사 묘에 헌화하는 미 육군 의장대의 모습. 2026.3.20 알링턴 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일(현지시간) 워싱턴D.C. 인근 버지니아주 알링턴 국립묘지의 무명용사 묘에 헌화하는 미 육군 의장대의 모습. 2026.3.20 알링턴 AFP 연합뉴스

이미지 확대 카리브해에서 불법 마약 단속 작전을 벌이는 미 해병대. USMC 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 카리브해에서 불법 마약 단속 작전을 벌이는 미 해병대. USMC 자료사진

이미지 확대 23일(현지시간) 레바논 베이루트 남부 교외 지역을 겨냥한 이스라엘군의 공습으로 연기가 피어오르고 있다. 2026.3.23 베이루트 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 23일(현지시간) 레바논 베이루트 남부 교외 지역을 겨냥한 이스라엘군의 공습으로 연기가 피어오르고 있다. 2026.3.23 베이루트 AFP 연합뉴스

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미국이 이란을 상대로 지상전 가능성까지 염두에 두고 중동 지역 병력을 증강하면서, 현지에 배치된 미군 규모가 5만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 다만 군사 전문가들은 이 정도 병력으로는 이란을 상대로 한 전면 침공이나 장기 점령은 현실적으로 어렵다고 보고 있다.29일(현지시간) 미 뉴욕타임스(NYT)는 미군 당국자를 인용해, 기존 중동 주둔 병력에 최근 이란 전쟁 이후 증파된 인원까지 더하면 이 지역 미군은 5만명 이상이라고 보도했다. 이는 지난달 28일 개전 이전과 비교해 약 1만명가량 늘어난 규모다.여기에는 미 중부사령부(CENTCOM)가 지난 27일 중동 도착 사실을 공개한 해군·해병대 병력 3500명도 포함된다. 중부사령부는 당시 “강습상륙함 트리폴리함에 탑승한 미 해군과 해병대 병력이 관할 구역에 도착했다”고 밝혔다. 트리폴리함은 트리폴리 상륙준비단과 제31해병원정대의 기함으로, 해상 전력 운용과 상륙작전을 함께 수행할 수 있는 전술 자산을 갖추고 있다.앞서 미 국방부는 육군 정예 전력인 82공수사단 2000명도 중동에 파견했다. 미군 당국자는 이들의 현재 위치는 공개하지 않았지만, NYT는 이들 공수부대가 이란 타격이 가능한 사정권 안에 배치됐을 것으로 추정했다. 특히 이 병력은 이란의 원유 수출 핵심 거점인 페르시아만 북부 하르그섬 장악 작전에 투입될 가능성도 거론된다.그러나 전문가들은 현재 수준의 병력으로는 대규모 지상전을 수행하기에 턱없이 부족하다고 지적한다. 상당수 병력이 해상에 전개돼 있는 점까지 감안하면, 5만명 이상의 병력이 집결해 있더라도 이란 같은 대형 국가를 상대로 본격적인 침공 작전을 벌이기는 쉽지 않다는 것이다.실제 이스라엘은 2023년 10월 시작된 가자지구 전쟁에 30만명 이상을 투입했고, 2003년 이라크를 침공한 미국 주도 연합군도 초기 병력만 약 25만명에 달했다.이란은 산맥이 천연 방벽처럼 둘러싼 데다 광활한 고원과 사막이 혼재한 지형을 갖고 있다. 면적도 미국 본토의 3분의 1 수준에 이르고, 인구는 약 9300만명에 달한다. 전문가들은 이런 국가를 5만명 규모 병력으로 점령하는 것은 물론, 점령 이후 통제와 유지까지 이어가는 것은 사실상 불가능하다고 보고 있다.현재 중동 내 주요 미군 기지별 병력은 쿠웨이트 1만 3500명, 카타르 1만명, 바레인 9000명, 요르단 3800명, 사우디아라비아 2700명 등으로 파악된다.