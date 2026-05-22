네이버 ‘N배송’ 통했다… 중소상공인 물류 덜고, 매출은 폭발

이미지 확대 네이버의 물류 솔루션 ‘N배송’ 대표 이미지. 네이버 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이버의 물류 솔루션 ‘N배송’ 대표 이미지. 네이버 제공

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네이버의 물류 솔루션 ‘N배송’이 중소상공인(SME)의 성장 동력으로 자리 잡고 있다. N배송은 오늘·내일·새벽·희망일배송 등 세분화한 맞춤형 배송을 제공하며 이용자 편의성을 극대화했다.N배송의 가장 큰 강점은 SME의 물류 부담을 획기적으로 줄여준다는 점이다. 재고 관리부터 상품 보관, 발송, CS 대응까지 전 과정을 풀필먼트로 대행해 준다. 인력이 부족한 소상공인도 물류 걱정 없이 신규 상품 기획과 브랜드 관리에만 역량을 집중할 수 있다.마케팅 효과도 확실하다. 상품에 N배송 태그가 붙어 빠른 배송을 직관적으로 알릴 수 있고, 충성도 높은 네이버플러스 멤버십 회원을 단골로 확보하기 쉽다.이런 선순환은 수치로 증명된다. 네이버에 따르면 N배송 도입 판매자의 거래액 증가율은 미도입 판매자보다 4% 포인트 높았고, 멤버십 이용자의 주문 빈도는 25% 이상 늘었다.