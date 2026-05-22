경남 7곳 무투표 당선 사실상 확정…12명 예상

의령·창원 등 일부 선거구 투표 없이 결정

유권자 일부 투표용지 미교부 가능

이미지 확대 경남도선거관리위원회 전경. 2026.5.22. 경남선관위 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남도선거관리위원회 전경. 2026.5.22. 경남선관위 제공

세줄 요약 경남 지역 7개 선거구에서 무투표 당선이 사실상 확정됐다. 경남선관위는 21일 기준 무투표선거구가 7곳, 예상 무투표 당선인이 12명이라고 밝혔다. 후보 사퇴나 등록 무효가 있으면 선거일까지 늘어날 수 있다. 경남 7개 선거구 무투표 당선 사실상 확정

예상 무투표 당선인 12명, 선거일까지 변동 가능

사전투표·선거일 안내문 게시, 사전 확인 당부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 지역 7개 선거구에서 무투표 당선이 사실상 확정됐다.경상남도선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거와 관련해 지난 21일 기준 도내 무투표선거구가 7곳, 예상 무투표 당선인은 12명이라고 밝혔다.무투표선거구는 도의원 선거의 경우 의령군선거구 1곳이며, 시·군의원 선거는 창원시 사·타 선거구, 의령군 다 선거구, 양산시 마 선거구 등 4곳이다. 비례대표 기초의원 선거에서는 하동군과 산청군이 포함됐다.무투표선거구는 후보자가 1명이거나 선출 정수보다 후보자 수가 적을 경우 투표 없이 선거일에 당선이 확정되는 방식이다. 이에 따라 해당 지역 유권자는 일부 선거에서 투표용지를 받지 않게 된다.선관위는 후보자 사퇴나 등록 무효 등의 변수에 따라 무투표선거구와 대상자는 선거일까지 추가로 늘어날 수 있다고 설명했다. 최종 무투표 당선인은 오는 6월 3일 확정된다.유권자 혼란을 줄이기 위해 사전투표일과 선거일에 무투표가 결정된 선거구의 경우 투표소 입구에 안내문을 게시할 예정이다. 무투표선거구 여부는 중앙선관위 선거통계시스템에서도 확인할 수 있다.무투표선거구 후보자는 무투표 사유가 확정된 시점부터 선거운동이 금지되며 선거공보도 발송되지 않는다.선관위는 “투표소에서 교부되는 투표용지가 지역별로 다를 수 있는 만큼, 사전에 무투표 여부를 확인해 달라”고 당부했다.