국민성장펀드 흥행에 코스닥 ‘활짝’…코스피도 상승 마감

세줄 요약 국민성장펀드가 흥행하면서 코스닥이 5% 가까이 급등했고 코스피도 상승 마감했다. 장 초반 코스닥에서는 매수 사이드카가 발동될 만큼 자금이 몰렸고, 제약·바이오주가 강세를 이끌었다. 반면 원달러 환율은 1517원대로 올라 외환당국이 경계감을 드러냈다. 국민성장펀드 흥행에 코스닥 급등, 사이드카 발동

제약·바이오주 강세, 반도체 대형주는 숨고르기

외국인 매도세 속 환율 1517원대 상승, 당국 경계

이미지 확대 코스피가 전장보다 32.12p(0.41%) 오른 7847.71로 마감한 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 이날 원달러 환율은 오후3시30분 기준 11.1원 오른 1517.2원을 기록했고, 코스닥은 55.16p(4.99%) 오른 1161.13으로 마감했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 전장보다 32.12p(0.41%) 오른 7847.71로 마감한 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 이날 원달러 환율은 오후3시30분 기준 11.1원 오른 1517.2원을 기록했고, 코스닥은 55.16p(4.99%) 오른 1161.13으로 마감했다. 연합뉴스

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반도체 대형주를 중심으로 강세를 보이던 국내 증시에서 모처럼 코스닥이 코스피보다 크게 올랐다. 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)가 흥행에 성공하며 코스닥 시장으로 자금 유입 기대가 커진 영향이다. 코스피도 상승 마감했지만 외국인의 ‘셀 코리아’(국내 증시 매도) 흐름이 이어지며 원달러 환율은 10원 넘게 뛰었다.22일 코스피는 전 거래일보다 32.12포인트(0.41%) 오른 7847.71에 거래를 마쳤다. 코스닥은 55.16포인트(4.99%) 급등한 1161.13으로 마감했다. 코스피가 장중 등락을 반복하며 보합권 흐름을 이어간 반면, 코스닥 시장에서는 장 초반 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동될 정도로 매수세가 몰렸다. 매수 사이드카는 지수가 급등할 경우 5분간 프로그램 매수호가의 효력을 정지하는 시장 안정 조치다.코스피 시장에서 삼성전자(-2.34%), SK하이닉스(0.05%) 등 대형 반도체주가 쉬어가는 동안 셀트리온(4.80%), 유한양행(4.99%), SK바이오사이언스(4.90%) 등 제약·바이오주가 강세를 보였다. 코스닥 시장도 리가켐바이오(12.83%), 에이비엘바이오(9.37%) 등 제약·바이오 업종 위주로 상승했다.이는 올해 7조원 규모 투자가 예정된 국민성장펀드가 이날 판매되기 시작했기 때문이다. 주요 은행과 증권사에서 온라인 판매분이 빠르게 매진되는 등 인기가 확인되자, 성장주에 대한 관심이 높아지며 코스닥 지수를 끌어올렸다. 임정은 KB증권 연구원은 “5월 동안 부진했던 코스닥이 시가총액 10위까지 모두 상승하는 등 급등했다”며 “국민성장펀드 출시 및 완판 소식에 수급 유입 기대감이 작용한 것”이라고 해석했다.다만 원달러 환율은 약세를 보였다. 전 거래일 대비 11.1원 오른 1517.2원으로 주간 거래를 마쳤다. 외환당국 등은 주간 거래 마감 직전 “외환당국은 원달러 환율 움직임이 펀더멘털 대비 과도한 측면이 있어 경계감을 갖고 지켜보고 있다”며 구두개입하기도 했다.이날 원화 약세엔 엔화 약세와 유가 상승, 외국인의 국내 증시 ‘팔자’세 등이 복합적으로 영향을 미쳤다. 이날도 코스피 시장에서 개인과 기관이 각각 1조원대, 7000억원대 순매수한 반면 외국인은 1조 9000억원어치 내다 팔며 12거래일 연속 순매도세를 보였다.