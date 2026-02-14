올림픽 보러 입국했다 체포된 男…16년 도피 생활한 수배자였다

이미지 확대 슬로바키아의 유라이 슬라프코프스키(가운데)가 2026년 2월 11일 이탈리아 밀라노에서 열린 2026년 동계올림픽 남자 아이스하키 예선 슬로바키아와 핀란드의 경기에서 팀의 세 번째 골을 넣은 후 동료들과 함께 기뻐하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 슬로바키아의 유라이 슬라프코프스키(가운데)가 2026년 2월 11일 이탈리아 밀라노에서 열린 2026년 동계올림픽 남자 아이스하키 예선 슬로바키아와 핀란드의 경기에서 팀의 세 번째 골을 넣은 후 동료들과 함께 기뻐하고 있다. AP 연합뉴스

16년 동안 도피 생활을 하던 슬로바키아 출신 수배자가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 보기 위해 이탈리아 밀라노에 잠입했다가 체포되는 사건이 발생했다.13일(한국시간) AP통신은 동계 올림픽에 출전한 자국 아이스하키 대표팀의 경기를 보려고 이탈리아 밀라노에 잠입한 슬로바키아 출신의 44세 남성이 현장에서 이탈리아 국가 헌병대 카라비니에리에 체포됐다고 보도했다.남성의 신원은 지난 11일 밀라노 외곽의 한 캠프장에 숙박 등록을 하는 과정에서 드러났다고 한다. ‘범죄자 자동 경고 시스템’이 작동했기 때문이다. 카라비니에리는 이때부터 추적에 들어갔고, 마침내 남성을 검거했다.이 남성이 보려고 했던 경기는 12일에 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 치러지는 슬로바키아와 핀란드의 경기였는데, 이날 슬로바키아는 핀란드를 4-1로 압승했다. 그러나 정작 남성은 체포되는 바람에 경기를 보지 못했다고 한다.해당 남성은 2010년 이탈리아 북부 볼차노(Bolzano) 지역에서 연쇄 절도를 저질러 현지 경찰의 수배자 명단에 등록돼 있던 것으로 알려졌다. 이 남성은 밀라노의 산 비토레 교도소로 이송돼 남은 형기인 11월 7일을 마저 채우게 된다.