중국 선수 스케이트 날에 목 베였던 호주 쇼트트랙 선수…올림픽 복귀

중국 선수의 스케이트 날에 목이 베이는 사고를 겪고도 다시 빙판 위에 선 선수가 있다. 호주 쇼트트랙 국가대표 브렌던 코리(29)가 기적처럼 두 번째 올림픽에 도전한다.호주 매체 나인에 따르면 코리는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m·1000m·1500m에 출전한다. 이 매체는 코리가 지난해 세계선수권대회에서 겪은 ‘악몽 같은 순간’과 이후의 회복 과정을 상세히 전했다.그의 올림픽 복귀는 그야말로 인간 승리다. 불과 1년 전인 2025 베이징 쇼트트랙 세계선수권대회에서 코리는 선수 생명은 물론 목숨까지 위태로울 뻔한 사고를 겪었다.사고는 남자 1000m 준준결승에서 발생했다. 레이스 막판 중국의 류샤오앙이 코리를 추월하려다 균형을 잃고 넘어지며 빙판에 충돌했고, 이 과정에서 허공으로 치솟은 스케이트 날이 코리의 목을 그대로 가격했다.그는 “그 순간 얼마나 다쳤는지 전혀 알 수 없었다”며 “피가 얼마나 났는지조차 몰라 목을 손으로 꽉 누른 채 병원으로 옮겨졌다”고 당시를 떠올렸다. 검사 결과 코리는 목에 두 곳의 깊은 열상을 입었고, 갑상연골이 골절되는 중상을 당했다.수술은 피했지만 회복 과정은 고통의 연속이었다. 한동안 말을 할 수 없었고 음식을 삼키는 것조차 쉽지 않았다. 코리는 “삼킬 때마다 부러진 연골이 움직이며 식도를 찌르는 듯한 통증이 느껴졌다”며 “주스 한 잔을 마시는 데도 거의 한 시간이 걸릴 정도였다”고 밝혔다.호주로 돌아와 만난 전문의의 말은 더욱 섬뜩했다. 의사는 “이런 부상은 교통사고로 운전대에 목을 강하게 부딪혔을 때나 볼 수 있다”며 “그 경우 대부분은 치명적인 결과로 이어진다”고 설명했다. 코리는 “사진과 엑스레이를 본 의사조차 믿기 힘들다는 반응을 보였다”고 전했다.그는 캐나다 태생으로 아이스하키 유망주 출신이다. 그러나 2019년 심각한 뇌진탕을 겪은 뒤 진로를 바꿔 호주로 국적을 옮겼고, 쇼트트랙 선수로 제2의 인생을 시작했다. 2022 베이징 동계올림픽에서는 종합 15위를 기록했다.연이은 부상에도 그는 무너지지 않았다. 코리는 “사고를 겪으며 오히려 정신적으로 더 강해졌다”며 “빙판에 서면 다시 다칠까 하는 생각은 하지 않는다. 오로지 레이스에만 집중한다”고 강조했다.이제 그의 목표는 올림픽 메달이다. 그는 “신체적으로 완벽하게 준비됐다”며 “침착하게 경기를 풀어간다면 충분히 메달에 도전할 수 있다”고 자신감을 내비쳤다.