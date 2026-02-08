한국인 56% “일본 좋아요”… 호감도 역대 최고

1년 새 16%P 올라 50% 첫 돌파

젊을수록 日에 호감… 50대 최저

2026-02-09 8면

한국인 절반 이상이 일본에 호감을 느낀다는 일본 공익재단 조사 결과가 나왔다. 신문통신조사회는 지난해 11∼12월 한국 등 6개국에서 약 1000명씩을 대상으로 실시한 조사에서 일본에 호감이 있다는 한국인이 56.4%로 집계됐다고 8일 밝혔다. 이는 전년 대비 15.8%포인트 상승한 수치다. 2014년 조사 시작 이후 처음으로 50%를 넘었다.10∼30대에서 호감도가 상대적으로 높았고 50대가 45.6%로 가장 낮았다. 요미우리신문은 조사기관 분석을 인용해 다카이치 사나에 총리가 한일 관계를 중시하는 태도를 보인 점 등이 영향을 미쳤을 가능성을 짚었다.다만 한국의 일본 호감도는 태국·미국·영국·프랑스(모두 80%대)보다 낮았고 러시아(56.5%)와 비슷한 수준이었다.한편 조사 대상국의 한국 호감도는 태국(75.1%)과 프랑스(68.1%)에서 높게 나타났으며 러시아(61.7%)·미국(50.9%)·영국(42.2%) 순이었다.또 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 부정 평가가 전 국가에서 우세했다. 한국인은 세계 평화 위협 국가로 중국(28.7%)을 가장 많이 꼽았고 북한·러시아·미국이 뒤를 이었다.