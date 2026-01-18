그린란드에 꽂힌 트럼프 “나는 관세킹” 깡패식 협박…한국은 괜찮나 [월드뷰]

트럼프, 8개국에 “6월부터 관세 25%”

“美 그린란드 매입 때까지 계속 부과”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 열린 도로 헌정식에 참석해 엄지손가락을 치켜들고 있다. 트럼프 대통령이 자주 이용하는 팜비치 국제공항~마러라고 리조트까지 약 6㎞ 구간 도로는 원래 ‘서던 불러바드’의 일부였지만, 플로리다주 의회에서 개명 법안이 통과되고 론 디샌티스 플로리다 주지사가 서명한 뒤 팜비치 카운티 등의 승인을 얻어 ‘대통령 도널드 J. 트럼프 불러바드(Boulevard)’로 공식 개명됐다. 2026.1.17 팜비치 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 열린 도로 헌정식에 참석해 엄지손가락을 치켜들고 있다. 트럼프 대통령이 자주 이용하는 팜비치 국제공항~마러라고 리조트까지 약 6㎞ 구간 도로는 원래 ‘서던 불러바드’의 일부였지만, 플로리다주 의회에서 개명 법안이 통과되고 론 디샌티스 플로리다 주지사가 서명한 뒤 팜비치 카운티 등의 승인을 얻어 ‘대통령 도널드 J. 트럼프 불러바드(Boulevard)’로 공식 개명됐다. 2026.1.17 팜비치 AFP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “관세 왕”(The Tariff King), “미스터 관세”(Mister Tariff)라는 문구가 적힌 본인 사진을 올렸다. 2026.1.16 트루스소셜 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “관세 왕”(The Tariff King), “미스터 관세”(Mister Tariff)라는 문구가 적힌 본인 사진을 올렸다. 2026.1.16 트루스소셜

도널드 트럼프 미국 대통령이 또 ‘만능열쇠’를 꺼내 들었다. 미국의 그린란드 매입 구상을 비판하는 유럽 8개국을 상대로 관세 협박에 돌입한 것이다.트럼프 대통령은 17일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드 등 8개국에 오는 2월 1일부터 10%, 6월 1일부터 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다.그러면서 “관세는 그린란드의 완전하고 총체적인 매입(purchase)에 관한 합의가 이뤄질 때까지 부과된다”고 덧붙였다.그린란드 관련 ‘합의’가 성사될 때까지 관세를 지렛대로 삼아 압박 수위를 유지하겠다는 의미로 풀이된다.그는 전날 백악관에서 열린 원탁회의에서 “그린란드 사안에 협조하지 않는 나라들에 관세를 부과할 수도 있다”고 밝힌 바 있다.트럼프 대통령의 트루스소셜과 백악관 엑스(X·옛 트위터) 계정에는 “관세 왕”(The Tariff King), “미스터 관세”(Mister Tariff)라는 문구가 담긴 본인 사진을 올리기도 했다.다만 트럼프 대통령은 덴마크 등 유럽 국가들과 “즉각 협상할 준비가 돼 있다”며 향후 그린란드 문제에 대한 협상 가능성을 열어뒀다.핵심은 이번 ‘그린란드 연동 관세’가 기존의 미·유럽 무역합의 틀을 흔들 수 있느냐는 점이다.미국은 지난해 영국, 유럽연합(EU)과 각각 무역 협상을 진행하며 관세 수준과 적용 범위를 조율해왔는데, 이번에 트럼프 대통령이 발표한 추가 관세는 기존 합의와는 별개의 트랙에 얹히는 형태가 될 가능성이 크다.일각에선 이런 추가 관세 조치가 앞서 도출된 무역합의의 신뢰를 훼손하고, 나아가 합의 이행 자체를 흔들 수 있다고 우려한다.이에 대해 트럼프 행정부 통상 라인을 대표하는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 “만약 내가 유럽인이라면 이 문제를 가능한 분리해서 처리하려 할 것”이라고 말했다.그는 “유럽이 이 문제를 무역협상에서 쟁점으로 삼고 싶다면, 그건 그들의 선택이지 우리 문제가 아니다”라고 강조했다.그리어 대표의 발언은 이번 조치가 정상적인 무역협상 결과와는 별개로, 그린란드라는 지정학·국가안보 사안을 고려한 판단이라는 점을 분명히 하려는 취지로 해석된다.동시에 유럽이 ‘그린란드 관세’를 기존 무역협상과 연계해 “합의 무효화” 카드로 맞받아칠 경우, 그 책임은 유럽이 져야 한다는 직설적 경고로도 읽힌다.유럽이 그린란드 문제를 무역협상의 지렛대로 삼아 협상력을 확보하려는 시도를 선제 차단하려는 미국의 의도가 깔렸다는 평가가 나온다.트럼프 대통령의 추가 관세 압박이 실제 집행으로 이어질지, 협상을 위한 ‘최대 압박’ 차원에서 마무리될지는 아직 미지수다.다만 이번 사례는 ‘기존 합의와 무관하게, 지정학 이슈가 촉발되면 관세가 즉시 추가될 수 있다’는 트럼프식 통상정책의 가변성을 다시 한 번 드러냈다.지난해 ‘조인트 팩트시트’(공동 설명자료)까지 도출하며 무역협상을 마무리한 한국도 예외라고 보기 어렵다. 특히 미국 정부가 그동안 미뤄왔던 ‘반도체 관세’ 도입 논의를 다시 전면에 올리면서 정부와 반도체 업계의 긴장감도 높아지고 있다.한국은 반도체 관세에서 다른 나라보다 불리하지 않은 ‘최혜국 대우’를 미국으로부터 약속받았지만, 트럼프 행정부의 정책이 언제든 조정될 수 있다는 점에서 안심하기 어렵다.업계에서는 미국이 대만에 대규모 현지 투자를 조건으로 관세 혜택을 부여한 만큼 향후 한국 기업에 대해서도 투자 압박이 커질 수 있다고 우려하는 목소리도 나온다.반도체 업계 한 관계자는 “미국이 현지 투자를 사실상 협상 카드로 쓰고 있고, 대만이 수천억달러 규모의 투자를 약속한 상황에서 한국 기업들도 압박받을 수 있다고 본다”며 “업계 모두 부담을 느끼고 있을 듯하다”고 전했다.한편 프랑스, 영국, 독일, 스웨덴 등 각국 정부는 트럼프 대통령의 추가관세 선포를 강하게 비판하며 대응 의지를 밝혔다.키어 스타머 영국 총리는 “나토 동맹국들이 집단 안보를 추구한다는 이유로 동맹국에 관세를 부과하는 건 완전히 잘못된 일”이라고 비판했다.나토 사무총장, 덴마크 총리를 지낸 안데르스 포그 라스무센은 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 그린란드에 대해 사용하는 언사가 러시아, 중국과 같은 갱스터(깡패)와 유사하다”고 꼬집었다.라스무센 전 총장은 트럼프가 주의를 돌리는 전술에 익숙하다며 “러시아의 우크라이나 전쟁 같은 진짜 위협에서 주의를 분산하기 위한 수단으로 그린란드를 이용하고 있다”고 해석하기도 했다.