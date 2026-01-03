美 파나마 침공 이후 36년만에 남미 정권 축출…독재자 노리에가 체포한 ‘그날’ 마두로 신병 확보

이미지 확대 미국이 3일(현지시간) 베네수엘라에 대한 공격을 단행해 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 가운데, 수도 카라카스에서 한 남성이 마두로 대통령을 묘사한 그래피티 앞을 지나가고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국이 3일(현지시간) 베네수엘라에 대한 공격을 단행해 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 가운데, 수도 카라카스에서 한 남성이 마두로 대통령을 묘사한 그래피티 앞을 지나가고 있다. AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 3일(현지시간) 베네수엘라에 대한 전격적인 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 대통령을 체포하면서 미국이 역대 외국 정권을 축출한 사례가 다시 주목받고 있다. 미국이 남미 정부에 개입해 정권을 몰락시킨 건 1989년 파나마 침공 이후 36년만이다.미국이 자국의 이익에 반하는 외국 정권을 무력 개입이나 정보기관을 동원한 비밀공작 등을 통해 전복시킨 사례는 과거에도 여러 차례 있었다. 미 중앙정보국(CIA)은 영국 정보기관 MI6와 함께 1953년 ‘아약스’ 작전을 통해 이란에 개입, 모하마드 모사데크 정권을 붕괴시켰다. 모사데크가 1951년 영국계 석유기업의 자산을 국유화하자 영국은 미국에 도움을 요청했고, 이란이 소련 측으로 기울수 있다고 판단한 미국은 영국과 합동 공작을 벌여 모사데크를 실각시켰다.미국은 1954년과 1973년엔 각각 과테말라 하코보 아르벤스 대통령과 칠레 살바도르 아옌데 대통령을 축출했다. 아르벤스의 경우 토지개혁 과정에서 미국 자본에 타격을 주자 CIA는 반군 양성과 지원, 심리전 등 공작을 벌여 그를 내몰았다. 아옌데 역시 집권 후 주요 산업의 국유화를 추진하면서 미국과 충돌을 빚었다가 축출됐다.미국은 1989년엔 파나마 독재자 마누엘 노리에가를 축출하기 위해 2만 4000명의 병력을 보내 침공했다. 그는 1983년부터 군사령관으로서 파나마를 실질적으로 통치했고 마약 카르텔과 결탁해 막대한 부를 쌓은 혐의가 드러나자 미국의 ‘제거’ 대상이 됐다. 미국은 1989년 12월 20일 대규모 병력을 파나마에 투입했고, 노리에가는 바티칸 대사관으로 피신했다가 1990년 1월 3일 투항했다. 이후 미국으로 압송돼 40년의 징역을 선고받았다. 노리에가가 투항한 날은 공교롭게도 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 날짜와 같다.미국이 외국 정권을 축출한 가장 대표적인 사례는 사담 후세인 이라크 정권이다. 미국은 2003년 대량살상무기(WMD)를 숨기고 있다는 이유로 영국과 함께 이라크를 침공해 후세인 정권을 몰락시켰다. 수도 바그다드가 함락당한 후세인은 자신의 고향인 티크리트의 은신처에 숨었다가 미군 특수부대에 의해 체포됐고, 2년간의 전범재판을 거쳐 2006년 말 사형당했다. 하지만 당시 미국이 침공 사유로 제시한 WMD는 이라크 내에서 발견되지 않았고, 후세인 독재 정부가 무너져 권력 공백이 생기자 이슬람 종파 간 분쟁이 극심해졌다. 결국 이 일대에서 극단주의 테러단체 이슬람국가(IS)의 발흥이 이어졌다.