[포토] ‘대전 광역 자율주행 버스’ 유상 운송 서비스 시작

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[포토] ‘대전 광역 자율주행 버스’ 유상 운송 서비스 시작

입력 2026-05-04 17:18
수정 2026-05-04 17:18
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5일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5가 진입하고 있다.

A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다.

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