사회 [포토] ‘대전 광역 자율주행 버스’ 유상 운송 서비스 시작 입력 2026-05-04 17:18 수정 2026-05-04 17:18 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/05/04/20260504800004 URL 복사 댓글 0 5일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5가 진입하고 있다.A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. A5 노선이 5일부터 시작한 서비스의 특징은? 유상 운송 무료 운송