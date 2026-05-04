남한 찾는 ‘내고향’은 미니 북한대표팀…예선 23골 무실점 막강 화력

세줄 요약 북한 기업형 구단 내고향여자축구단이 AWCL 예선 3경기에서 23골 무실점 전승을 거두며 남한을 처음 방문했다. 대표팀 핵심 선수들이 대거 포함된 강팀으로, 20일 4강에서 수원FC 위민과 맞붙는다. 북한 내고향여자축구단, 남한 첫 방문

AWCL 예선 3경기 23골 무실점 전승

20일 4강서 수원FC 위민과 재대결

이미지 확대 북한 여자클럽축구 최강팀 내고향여자축구단이 수원FC 위민을 상대로 AFC 여자 챔피언스리그 4강전을 치르기 위해 내한한다. 사진은 지난해 11월 대회 조별리그 경기 중 득점 직후 환호하는 내고향 선수들. 2026.5.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 여자클럽축구 최강팀 내고향여자축구단이 수원FC 위민을 상대로 AFC 여자 챔피언스리그 4강전을 치르기 위해 내한한다. 사진은 지난해 11월 대회 조별리그 경기 중 득점 직후 환호하는 내고향 선수들. 2026.5.4 연합뉴스

이미지 확대 북한 여자축구 최강 클럽팀 내고향여자축구단 선수들이 지난해 11월 AFC 여자 챔피언스리그 예선에서 승리한 직후 관중들의 환호에 답하고 있다. 2026.5.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 여자축구 최강 클럽팀 내고향여자축구단 선수들이 지난해 11월 AFC 여자 챔피언스리그 예선에서 승리한 직후 관중들의 환호에 답하고 있다. 2026.5.4 연합뉴스

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북한 성인 클럽팀으로는 처음 남한을 방문하는 내고향여자축구단은 세계 최강으로 꼽히는 북한 여자 축구에서도 신흥 강자로 평가받는다. 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 예선 리그 3경기에서 23골을 퍼붓는 동안 무실점 전승을 기록하는 등 아시아 무대에서는 적수가 없는 강팀이다.내고향은 2012년 평양을 연고로 창단했다. 4·25선수단, 압록강 체육단 등 군이나 국가기관이 운영하는 북한의 전통적 축구단과 달리 식품과 주류, 스포츠용품 등을 생산하는 소비재 기업 ‘내고향’의 후원을 받는 기업형 축구단이라는 점은 이 구단의 가장 큰 특징이다. 리유일 전 북한 여자대표팀 감독이 지휘봉을 잡아 아시아 여자 축구 최고 클럽에 도전할 정도의 강팀으로 이끌었다. 이번 대회에는 2023~24시즌 북한 1부 리그 우승팀 자격으로 출전했다.총 27명으로 구성된 선수단에는 북한 성인 대표팀 ‘득점 기계’로 꼽히는 김경용을 비롯해 중원 핵심 자원 김혜용, 세트피스 전담 키커 리명검 등 국가대표팀 소속 선수들이 대거 포함돼 있다. 지난 3월 28일 라오스에서 열렸던 호찌민시티(베트남)와 이번 대회 8강전에서는 리명검의 크로스를 받은 김혜용이 머리로 받아 넣으며 선제골을 기록했고, 김경용이 쐐기골로 3-0 승리를 결정짓는 등 대표팀 득점 공식을 클럽 대항전에서도 그대로 이어갔다.내고향은 오는 20일 4강에서 맞붙는 수원 FC 위민을 상대로는 앞선 예선에서 3-0 승리를 거둔 바 있다. 한국 여자 축구 간판 공격수 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등이 뛰는 수원 FC 위민은 안방인 수원종합운동장에서 설욕을 다짐하고 있다.북한 여자 축구는 4일 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 세계 11위로 아시아권에선 일본(5위)에 이어 2위에 올라 있다. FIFA U-20 여자 월드컵에서 2006, 2016, 2024년 세 차례 우승하며 독일, 미국과 함께 최다 우승 기록을 보유하고 있다. FIFA U-17 여자 월드컵에선 역대 최다인 4차례 우승했다.