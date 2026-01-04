수갑에 눈 가리개 찬 마두로 운명은…유죄 인정 시 수십년형 불가피

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 공개한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 압송 모습. 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 공개한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 압송 모습. 트루스소셜 캡처

3일(현지시간) 미군에 의해 전격 체포된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 수갑과 눈 가리개를 찬 채 미국으로 압송되고 있다. 마두로 대통령은 마약 테러 활동 혐의로 기소된 뉴욕 남부지법에서 재판을 받을 전망이며, 유죄 인정 시 수십년형을 선고받을 가능성이 제기된다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 마두로 대통령이 압송되고 있는 사진 1장을 공개했다. 그는 수갑을 찬 채 차광 고글로 눈이 가려져 있었고, 헤드셋을 착용해 귀도 막혀 있었다. 잠을 자다 체포된 듯 회색 트레이닝복을 입고 있었다. 마두로 대통령 옆에는 ‘DEA’라는 글자가 새겨진 검은 제복을 입은 요원의 모습이 보였다. 트럼프 대통령은 마약단속국(DEA) 관계자들이 이번 작전에 관여했다고 밝혔다.마두로 대통령은 현재 미 강습 상륙함 이오지마함을 통해 뉴욕으로 압송 중이다. CNN은 소식통을 인용해 이오지마함이 뉴욕에 도착하기 전 쿠바 남동부에 위치한 관타나모만 미군 기지에 잠시 기착할 예정이라고 전했다. 뉴욕에는 이날 중 도착할 것으로 예상되며, 마두로 대통령은 이후 브루클린에 위치한 연방 메트로폴리탄 구치소로 이송될 가능성이 높은 것으로 알려졌다.마두로 대통령이 유죄를 선고받을 경우 중형이 불가피할 전망이다. 앞서 미국은 지난 1989년 파나마를 침공해 독재자 마누엘 노리에가를 마약 카르텔과 결탁한 혐의로 체포했다. 노리에가는 미국 법정에서 징역 40년형을 선고받았다. 미국은 2020년 마두로 대통령을 마약 밀매와 돈 세탁 혐의로 기소했고, 트럼프 행정부는 5000만 달러(723억원)의 현상금을 내걸었다.