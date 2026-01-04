이 대통령 “베네수엘라 교민 철저히 보호…필요시 철수도 준비하라”

외교부 실시간 보고받고 긴급 지시

현지 체류 우리 국민 70여명 피해 없어

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.12.30

미국이 베네수엘라를 공습한 3일 김진아 외교부 2차관 주재로 현지 상황과 우리 국민에 대한 안전대책을 점검하기 위한 본부-공관 합동 상황점검회의가 열리고 있다. 2026.1.3

도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 공개한 니콜라스 마두로 대토령 압송 모습.

이재명 대통령은 3일 미국이 베네수엘라에 대한 대규모 공격을 개시한 직후 “현지 교민 보호, 철수 계획 등을 면밀하게 준비하라”고 지시했다.청와대는 이날 “오늘 오후 이 대통령이 베네수엘라에서 발생한 폭발 사태에 대한 보고를 받고, 외교부 등 관계 당국에 철저한 교민 보호와 상황 악화에 대비한 치밀한 철수 계획 수립을 지시했다”고 밝혔다.이어 “이 대통령은 필요시 이러한 (베네수엘라 철수) 계획이 신속히 집행될 수 있도록 만반의 준비를 다 할 것을 당부했다”고 했다.이와 관련해 외교부는 이날 저녁 상황점검 회의를 열고 현지 체류 한국인의 안전대책 등을 논의했다.회의는 김진아 2차관 주재로 재외국민보호·영사 담당 정부대표, 대변인, 영사안전국장, 중남미국장, 북미국장 등 외교부 본부 담당자와 주베네수엘라 대사관 대사대리, 주미대사관 참사관 등 재외공관 관계자들이 참여했다.김 차관은 “현재까지 현지 체류 중인 우리 국민 70여명의 피해 사례가 접수되지 않았지만, 향후 현지 상황이 더욱 악화될 수 있는 만큼, 계속해서 우리 국민들의 안전을 확보할 수 있도록 만전을 기해 줄 것”을 당부했다.특히 이 대통령이 지시한 것처럼 상황에 따라서는 교민 대피·철수가 이뤄져야 할 가능성도 있는 만큼 관련 계획을 치밀하게 준비하고 필요시 신속히 집행해야 한다고 강조했다.정한욱 주베네수엘라대사대리는 “현지 체류 중인 우리 국민의 안전 상황을 지속 점검하며 교민 보호를 위해 총력을 기울이고 있다”며 “현지 상황 악화에 대비한 재외국민 보호 조치도 철저히 준비하겠다”고 말했다.외교부는 계속해서 베네수엘라 상황을 면밀히 모니터링하며 국민 안전을 위해 필요한 조처를 해나갈 예정이다.베네수엘라에 체류 중인 우리 국민은 카라카스 50여명을 비롯해 모두 70여명이다. 현재까지 우리 국민 피해는 접수되지 않았다.미국 트럼프 행정부는 이날 베네수엘라를 공습해 반미·좌파 성향의 니콜라스 마두로 정권을 축출했다. 베네수엘라 정부는 성명을 통해 미국이 카라카스 등 자국을 공격했다고 밝히고 국가 비상사태를 선포했다.도널드 트럼프 대통령도 자신의 소셜미디어(SNS)인 트루스소셜을 통해 베네수엘라를 상대로 대규모 공격을 했다고 확인하면서 마두로 대통령을 체포해 베네수엘라 밖으로 이송했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 ‘마약 테러리스트’ 혐의로 이미 지난 2020년 미국 검찰에 의해 기소된 마두로 대통령 부부가 미국 뉴욕으로 압송돼 재판을 받게 될 것이라고 전했다.