[속보] SK하이닉스 93만원 돌파…52주 신고가

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] SK하이닉스 93만원 돌파…52주 신고가

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-02-20 11:00
수정 2026-02-20 11:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
연합뉴스
연합뉴스


SK하이닉스가 장중 한때 93만 5000원까지 올라 52주 신고가를 경신했다.

20일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 57분 현재 SK하이닉스는 전 거래일 대비 3.58% 오른 92만 6000원에 거래되고 있다. 오전 10시 54분쯤 93만 5000원까지 올라 지난 1월 30일(93만 1000원) 이후 처음으로 93만원을 돌파했다.

이날 장 초반 약세였던 SK하이닉스가 강세로 돌아선 배경에는 글로벌 자산운용사 블랙록이 SK하이닉스 지분율을 5% 이상 확보했다고 공시한 점이 주요하게 작용한 것으로 해석된다. 블랙록은 SK하이닉스 주식 3640만 7157주를 보유해 지분율 5%를 넘겼다고 공시했다. 블랙록의 SK하이닉스 지분율 5% 이상 확보는 지난 2018년 5월 9일 이후 약 7년 9개월 만이다.

이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
블랙록의 SK하이닉스 지분율 5% 이상 확보는 언제 이후 처음인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로