전남 나주 주택서 불…70대 여성 거주자 숨져

세줄 요약 전남 나주시 동강면의 한 주택에서 불이 나 안방에 있던 70대 여성 거주자 A씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 숨졌다. 주택과 집기 도구도 탔고, 소방은 장비 20대와 인력 38명을 투입해 3시간 45분 만에 진화했다. 화재와 사망 원인을 조사 중이다. 나주 동강면 주택 화재 발생

70대 여성 거주자 심정지 후 사망

소방 3시간 45분 만에 완진

이미지 확대 화재 현장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 화재 현장. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 나주의 한 주택에서 불이 나 70대 여성이 숨졌다.17일 소방 당국에 따르면 이날 오후 4시 8분쯤 나주시 동강면의 한 주택에서 불이 났다.이 불로 해당 주택에서 안방에 있던 거주자 70대 여성 A씨가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다. 또 주택과 집기 도구 등이 불에 탔다.소방 당국은 장비 20대, 인력 38명을 투입해 화재 3시간 45분 만인 오후 7시 53분쯤 불을 완전히 껐다.소방 당국은 A씨의 정확한 사망 원인 및 화재 원인 등을 조사하고 있다.